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Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности
Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:11
2021-12-20T17:11
в мире
сша
дмитрий песков
нато
юрий ушаков
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал он."Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html
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в мире, сша, дмитрий песков, нато, юрий ушаков, россия, джейк салливан
17:11 20.12.2021
 
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности

Помощники президентов Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
14:57
МИД призвал США "срочно" ответить на предложения по гарантиям безопасности
"Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В миреСШАДмитрий ПесковНАТОЮрий УшаковРоссияДжейк Салливан
 
 
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