https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764585798.html
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности
Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:11
2021-12-20T17:11
2021-12-20T17:11
в мире
сша
дмитрий песков
нато
юрий ушаков
россия
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал он."Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html
https://ria.ru/20211220/ssha-1764531864.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, нато, юрий ушаков, россия, джейк салливан
Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности
Помощники президентов Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности