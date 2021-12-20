https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764585798.html

Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности

Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021

Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения по безопасности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:11

2021-12-20T17:11

2021-12-20T17:11

в мире

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал он."Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/predlozheniya-1764557020.html

https://ria.ru/20211220/ssha-1764531864.html

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в мире, сша, дмитрий песков, нато, юрий ушаков, россия, джейк салливан