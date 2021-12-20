https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764534215.html

В МИД назвали положения о гарантиях безопасности превентивной мерой

В МИД назвали положения о гарантиях безопасности превентивной мерой - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД назвали положения о гарантиях безопасности превентивной мерой

Предложенные Россией североатлантическому альянсу и Штатам положения о гарантиях безопасности являются превентивной мерой, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:25

2021-12-20T13:25

2021-12-20T13:39

россия

в мире

сша

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предложенные Россией североатлантическому альянсу и Штатам положения о гарантиях безопасности являются превентивной мерой, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Наша реакция - это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определенного развития или сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся, о которых говорим лишь в общем плане, называя эти вещи военными шагами или военно-техническими решениями, и так далее", - сказал Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай"."Здесь, думаю, надо говорить не о страхе, в общем-то о призыве России к своим партнёрам остановиться. Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринять какие-то шаги, которые действительно будут представлять угрозу безопасности России", - добавил он.Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211220/garantii-1764527126.html

https://ria.ru/20211220/ssha-1764505054.html

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россия, в мире, сша, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко