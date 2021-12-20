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США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2021
США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
США попытаются тянуть с ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности, обставить его условиями - Рябков РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:02
2021-12-20T10:02
2021-12-20T10:02
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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США попытаются тянуть с ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности, обставить его условиями - РябковРИА Новости
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Материал дополняется
США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: США будут тянуть с ответом на предложения по гарантиям безопасности