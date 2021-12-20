https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764497274.html

США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД

США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 20.12.2021

США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД

США попытаются тянуть с ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности, обставить его условиями - Рябков РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:02

2021-12-20T10:02

2021-12-20T10:02

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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США попытаются тянуть с ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности, обставить его условиями - РябковРИА Новости

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия