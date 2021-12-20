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В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021
В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
РФ приняла к сведению заявления Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах РФ и США по безопасности - Рябков РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:57
2021-12-20T09:57
2021-12-20T09:57
в мире
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сергей рябков
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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РФ приняла к сведению заявления Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах РФ и США по безопасности - РябковРИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, сергей рябков, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Материал дополняется
В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
Замглавы МИД Рябков: Россия приняла к сведению слова Борреля о переговорах по безопасности