https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496565.html

В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности

В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности - РИА Новости, 20.12.2021

В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности

РФ приняла к сведению заявления Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах РФ и США по безопасности - Рябков РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:57

2021-12-20T09:57

2021-12-20T09:57

в мире

сша

сергей рябков

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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РФ приняла к сведению заявления Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах РФ и США по безопасности - РябковРИА Новости

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия