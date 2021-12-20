https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764494647.html

США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков

США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков - РИА Новости, 20.12.2021

США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков

США пока не ответили на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:40

2021-12-20T09:40

2021-12-20T09:54

в мире

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сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

вашингтон (город)

нато

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США пока не ответили на предложения РФ по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", - сказал он журналистам.Москва пока не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Одно с другим не связано. У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остаётся в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира", - сказал он журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211219/nato-1764450429.html

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764294165.html

сша

россия

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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, вашингтон (город), нато