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Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России - РИА Новости, 20.12.2021
Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T01:29
2021-12-20T01:29
в мире
грузия
стамбул
москва
сергей рябков
евросоюз
нато
владимир чижов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Чижов подчеркнул, что западные партнеры, в том числе США, сигнализируют готовность, но "обставляют это разного рода претензиями"."Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО", - отметил он.Чижов добавил, что понятие единства европейской безопасности стараются подзабыть, ссылаясь на то, что обязательства, принятые в 1999 году в Стамбуле, "были не юридически обязывающие, а политические"."На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических", - отметил он.По словам Чижова, решение НАТО не имеет более высокого статуса и в большей степени юридической силы в сравнении с обязательствами в ОБСЕ."Конечно, мы говорим с нашими коллегами здесь, в Брюсселе, и будем продолжать говорить. С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне... Реакция, наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая", - добавил Чижов.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html
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в мире, грузия, стамбул, москва, сергей рябков, евросоюз, нато, владимир чижов, обсе, россия
01:29 20.12.2021
 
Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России

Постпред при ЕС Чижов: реакция на инициативу России по безопасности будет неоднозначной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль. А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами - некоторые из них входят в состав Евросоюза, - от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы", - заявил он в интервью газете "Известия".

Чижов подчеркнул, что западные партнеры, в том числе США, сигнализируют готовность, но "обставляют это разного рода претензиями".
"Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО", - отметил он.
Чижов добавил, что понятие единства европейской безопасности стараются подзабыть, ссылаясь на то, что обязательства, принятые в 1999 году в Стамбуле, "были не юридически обязывающие, а политические".
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"На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических", - отметил он.
По словам Чижова, решение НАТО не имеет более высокого статуса и в большей степени юридической силы в сравнении с обязательствами в ОБСЕ.
"Конечно, мы говорим с нашими коллегами здесь, в Брюсселе, и будем продолжать говорить. С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне... Реакция, наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая", - добавил Чижов.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 11:14
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В миреГрузияСтамбулМоскваСергей РябковЕвросоюзНАТОВладимир ЧижовОБСЕРоссия
 
 
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