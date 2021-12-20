https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764481118.html

Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России

Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России - РИА Новости, 20.12.2021

Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России

Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T01:29

2021-12-20T01:29

2021-12-20T01:29

в мире

грузия

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нато

владимир чижов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к совместной работе по реализации предложений, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Чижов подчеркнул, что западные партнеры, в том числе США, сигнализируют готовность, но "обставляют это разного рода претензиями"."Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО", - отметил он.Чижов добавил, что понятие единства европейской безопасности стараются подзабыть, ссылаясь на то, что обязательства, принятые в 1999 году в Стамбуле, "были не юридически обязывающие, а политические"."На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических", - отметил он.По словам Чижова, решение НАТО не имеет более высокого статуса и в большей степени юридической силы в сравнении с обязательствами в ОБСЕ."Конечно, мы говорим с нашими коллегами здесь, в Брюсселе, и будем продолжать говорить. С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне... Реакция, наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая", - добавил Чижов.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211220/peregovory-1764478940.html

https://ria.ru/20211219/evroparlament-1764378186.html

https://ria.ru/20211217/evropa-1764184256.html

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стамбул

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