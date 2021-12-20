В Белоруссии суд признал материалы соцсетей Латушко экстремистскими
В Белоруссии суд признал материалы соцсетей оппозиционера Латушко экстремистскими
© РИА Новости / Лех Сохацки / Перейти в фотобанкРуководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко на пресс-конференции белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской в Варшаве
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд Центрального района Минска признал информационные материалы в Telegram-канале, в социальных сетях и YouTube-канале белорусского оппозиционера Павла Латушко экстремистскими, сообщило в понедельник главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
"Судом Центрального района Минска по материалам главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Павел Латушка", Telegram-чата "Павел Латушка - Чат", а также аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами", - говорится в Telegram-канале ГУБОПиК.
Латушко является членом президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководит созданным по его инициативе Народным антикризисным управлением. Он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму. Латушко покинул территории Белоруссии, выехав в Польшу.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.