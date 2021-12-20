https://ria.ru/20211220/belorussiya-1764537476.html
Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме
Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме - РИА Новости, 20.12.2021
Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме
Сын экс-банкира, претендовавшего в 2020 году на пост президента Белоруссии, Виктора Бабарико Эдуард Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу, ему... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:39
2021-12-20T13:39
2021-12-20T13:52
в мире
белоруссия
виктор бабарико
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Сын экс-банкира, претендовавшего в 2020 году на пост президента Белоруссии, Виктора Бабарико Эдуард Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщила в понедельник пресс-служба штаба его отца."Эдуард Бабарико является подозреваемым по новому уголовному делу — в случае предъявления обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов (максимальный срок содержания под стражей - ред.), так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале штаба.По ее данным, теперь Эдуард Бабарико подозревается по статье о разжигании вражды или розни и по статье об организации массовых беспорядков. "В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвинение по данному уголовному делу еще не предъявлено. "Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен", - отметили в пресс-службе.Там напомнили, что "впервые Эдуарда задержали 18 июня 2020 года" вместе с его отцом. Бабарико-младшему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ранее команда популярной в Белоруссии платформы по сбору средств "МолаМола", одним из основателей которой являлся Эдуард, заявила о блокировке Белгазпромбанком переводов в ее адрес. "МолаМола" — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей - была запущена в Белоруссии 27 марта 2019 года. Расчетным банком, который организовывает переводы, согласно данным на сайте платформы, являлся Белгазпромбанк. На сайте, в том числе, размещалось много кампаний по сбору средств для поддержки медиков в условиях пандемии COVID-19, а также для выплаты штрафов, назначенных судами активистам оппозиции за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Адвокаты Бабарико-младшего находятся под подпиской о неразглашении, ход дела не комментируют.Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.
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в мире, белоруссия, виктор бабарико, белгазпромбанк
13:39 20.12.2021 (обновлено: 13:52 20.12.2021)
Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме
Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико заподозрили в организации беспорядков
МИНСК, 20 дек – РИА Новости.
Сын экс-банкира, претендовавшего в 2020 году на пост президента Белоруссии
, Виктора Бабарико
Эдуард Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу, ему может грозить до 20 лет лишения свободы, сообщила в понедельник пресс-служба штаба его отца.
"Эдуард Бабарико является подозреваемым по новому уголовному делу — в случае предъявления обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не вышел на свободу после истечения 18 месяцев содержания под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов (максимальный срок содержания под стражей - ред.), так как теперь Эдуард является подозреваемым по новому уголовному делу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram
-канале штаба.
По ее данным, теперь Эдуард Бабарико подозревается по статье о разжигании вражды или розни и по статье об организации массовых беспорядков. "В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особо тяжким составом, в случае предъявления обвинения по совокупности вменяемых преступлений Эдуарду может грозить до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинение по данному уголовному делу еще не предъявлено. "Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что "впервые Эдуарда задержали 18 июня 2020 года" вместе с его отцом. Бабарико-младшему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ранее команда популярной в Белоруссии платформы по сбору средств "МолаМола", одним из основателей которой являлся Эдуард, заявила о блокировке Белгазпромбанком переводов в ее адрес. "МолаМола" — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей - была запущена в Белоруссии 27 марта 2019 года. Расчетным банком, который организовывает переводы, согласно данным на сайте платформы, являлся Белгазпромбанк
. На сайте, в том числе, размещалось много кампаний по сбору средств для поддержки медиков в условиях пандемии COVID-19, а также для выплаты штрафов, назначенных судами активистам оппозиции за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Адвокаты Бабарико-младшего находятся под подпиской о неразглашении, ход дела не комментируют.
Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.