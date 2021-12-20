https://ria.ru/20211220/belorussiya-1764529387.html

Белоруссия сократит численность своих дипломатов в странах Евросоюза

Белоруссия сократит численность своих дипломатов в странах Евросоюза - РИА Новости, 20.12.2021

Белоруссия сократит численность своих дипломатов в странах Евросоюза

Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС и нарастит в СНГ и Китае, сообщил в понедельник министр иностранных дел республики... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:01

2021-12-20T13:01

2021-12-20T14:25

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС и нарастит в СНГ и Китае, сообщил в понедельник министр иностранных дел республики Владимир Макей."Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", - приводит слова главы МИД агентство Sputnik Беларусь.Согласно сообщению, будет сокращено дипломатическое присутствие в ЕС, его нарастят в СНГ, Китае, дальнем зарубежье.По словам Макея, дипломатическое присутствие Белоруссии будет укреплено в странах, которые являются для республики "стратегически важными партнерами, например, в Китае, Индии". "Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция", - отметил министр.Касаясь причин намеченной реструктуризации, он заявил, что "ситуация на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать, в том числе и нашей стране".Макей добавил, что оказываемое на Минск санкционное давление "накладывает отпечаток на деятельность министерства иностранных дел и загранучреждений"."Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", - обратил внимание глава МИД.По его словам, запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности МИД. Так, вскоре там появится новый отдел - отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной, являющейся для Белоруссии торгово-экономическим, стратегическим партнером, пояснил он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211218/khaktivizm-1764340234.html

https://ria.ru/20211218/razvedka-1764339873.html

https://ria.ru/20211217/sanktsii-1764241190.html

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