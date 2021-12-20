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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211220/bakhreyn-1764482152.html
Бахрейн ввел новые ограничения для посещающих страну туристов
Бахрейн ввел новые ограничения для посещающих страну туристов - РИА Новости, 20.12.2021
Бахрейн ввел новые ограничения для посещающих страну туристов
Управление туризма Бахрейна утвердило новый порядок въезда путешественников в страну из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:47
2021-12-20T10:47
туризм
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
туризм
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Управление туризма Бахрейна утвердило новый порядок въезда путешественников в страну из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает АТОР.С 19 декабря сокращен срок действия ПЦР-тестов. К тому же они нужны теперь всем, а не только непривитым гостям. Сдать анализ необходимо не ранее чем за 48 часов до вылета. Прежде прошедшие иммунизацию "Спутником V" туристы могли посетить страну без предоставления справки о сданном анализе, а невакцинированные предъявляли документ, полученный за 72 часа до поездки.Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть обязательно на английском языке и с QR- кодом. Ее придется предъявить во время регистрации на рейс в аэропорту.Бахрейн по-прежнему открыт для привитых россиян — без карантина. Сертификаты о вакцинации "Спутник V" и ревакцинации "Спутник Лайт" принимаются. Эти препараты одобрены в стране, а РФ входит в список государств, граждане которых могут получить визу по прибытии.Для неиммунизированных путешественников в возрасте от 12 лет все так же действует десятидневный карантин, который можно пройти в доме или отеле. Дети до 12 лет имеют право въезжать без прививки и избежать многодневной изоляции, если вакцинированы родители.Всем пассажирам необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать три теста: по прибытии, на пятый и десятый день пребывания, которые стоят 96 долларов. Эту сумму можно оплатить заранее в приложении или — в спецкиоске в аэропорту.
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бахрейн, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, туризм, россия, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
10:47 20.12.2021
 
Бахрейн ввел новые ограничения для посещающих страну туристов

Бахрейн планирует тестировать на COVID-19 всех прибывающих туристов

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 20 дек РИА Новости. Управление туризма Бахрейна утвердило новый порядок въезда путешественников в страну из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает АТОР.
С 19 декабря сокращен срок действия ПЦР-тестов. К тому же они нужны теперь всем, а не только непривитым гостям. Сдать анализ необходимо не ранее чем за 48 часов до вылета. Прежде прошедшие иммунизацию "Спутником V" туристы могли посетить страну без предоставления справки о сданном анализе, а невакцинированные предъявляли документ, полученный за 72 часа до поездки.
Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста должна быть обязательно на английском языке и с QR- кодом. Ее придется предъявить во время регистрации на рейс в аэропорту.
Бахрейн по-прежнему открыт для привитых россиян — без карантина. Сертификаты о вакцинации "Спутник V" и ревакцинации "Спутник Лайт" принимаются. Эти препараты одобрены в стране, а РФ входит в список государств, граждане которых могут получить визу по прибытии.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 08:00Туризм
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Для неиммунизированных путешественников в возрасте от 12 лет все так же действует десятидневный карантин, который можно пройти в доме или отеле. Дети до 12 лет имеют право въезжать без прививки и избежать многодневной изоляции, если вакцинированы родители.
Всем пассажирам необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать три теста: по прибытии, на пятый и десятый день пребывания, которые стоят 96 долларов. Эту сумму можно оплатить заранее в приложении или — в спецкиоске в аэропорту.
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