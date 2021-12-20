https://ria.ru/20211220/avtokredit-1764484092.html

В России рекордно вырос средний размер автокредита

В России рекордно вырос средний размер автокредита - РИА Новости, 20.12.2021

В России рекордно вырос средний размер автокредита

Средний размер автокредита в России в ноябре вырос на 2,4% - до рекордных 1,2 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T05:04

2021-12-20T05:04

2021-12-20T06:10

экономика

общество

москва

центральный банк рф (цб рф)

авто

россия

олег лагуткин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593725510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1206f8c12104fdc38a7fc9be6862256.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средний размер автокредита в России в ноябре вырос на 2,4% - до рекордных 1,2 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".При этом россияне в прошлом месяце стали реже оформлять ссуды на покупку автомобилей: количество новых автокредитов сократилось за месяц на 7,3% - до 69,15 тысячи единиц. Однако за счет роста среднего размера задолженности общий объем выдач просел не так заметно - на 5,1%, до 82,6 миллиарда рублей.Аналитики компании объясняют такую динамику, с одной стороны, ростом ключевой ставки ЦБ, который приводит к охлаждению спроса на заемные средства. С другой стороны, на объемы автокредитования существенное влияние оказывает дефицит автомобилей на рынке и длительные сроки ожидания их поставки.Рост ключевой ставки подтолкнул к увеличению и полную стоимость автокредитов - с начала года она выросла на 1,2 процентного пункта, до 15,3%. При этом средний срок кредитования в данном сегменте последние три месяца остается стабильным - 61 месяц, или 5 лет и один месяц."С довольно большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок, и может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объемов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учетом регуляторного давления, вполне возможно, может быть отмечено снижение средних сумм кредитования", - прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

https://ria.ru/20211011/tseny-1753659680.html

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, москва, центральный банк рф (цб рф), авто, россия, олег лагуткин