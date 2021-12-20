05:04 20.12.2021 (обновлено: 06:10 20.12.2021)
В России рекордно вырос средний размер автокредита
Бюро "Эквифакс": средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,2 миллиона рублей
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средний размер автокредита в России в ноябре вырос на 2,4% - до рекордных 1,2 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
При этом россияне в прошлом месяце стали реже оформлять ссуды на покупку автомобилей: количество новых автокредитов сократилось за месяц на 7,3% - до 69,15 тысячи единиц. Однако за счет роста среднего размера задолженности общий объем выдач просел не так заметно - на 5,1%, до 82,6 миллиарда рублей.
Аналитики компании объясняют такую динамику, с одной стороны, ростом ключевой ставки ЦБ, который приводит к охлаждению спроса на заемные средства. С другой стороны, на объемы автокредитования существенное влияние оказывает дефицит автомобилей на рынке и длительные сроки ожидания их поставки.
Рост ключевой ставки подтолкнул к увеличению и полную стоимость автокредитов - с начала года она выросла на 1,2 процентного пункта, до 15,3%. При этом средний срок кредитования в данном сегменте последние три месяца остается стабильным - 61 месяц, или 5 лет и один месяц.
"С довольно большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок, и может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объемов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учетом регуляторного давления, вполне возможно, может быть отмечено снижение средних сумм кредитования", - прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
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