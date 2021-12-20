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На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров
На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров - РИА Новости, 20.12.2021
На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров
На муниципальных парковках Казани начнут бороться с недобросовестными водителями и будут блокировать колеса автомобилей без номеров, сообщила мэрия. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:05
2021-12-20T14:05
общество
казань
авто
ильсур метшин
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УФА, 20 дек – РИА Новости. На муниципальных парковках Казани начнут бороться с недобросовестными водителями и будут блокировать колеса автомобилей без номеров, сообщила мэрия.Как пояснили РИА Новости в мэрии, недобросовестные автовладельцы откручивают номера машины, чтобы не платить штраф за бесплатную стоянку на платной парковке.Отмечается, что для снятия блокиратора нарушителю будет необходимо позвонить в контакт-центр – телефон будет указан на самом устройстве."Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать", – цитирует пресс-служба слова мэра Казани Ильсура Метшина.Глава города напомнил, что расширение муниципального паркинга – это один из способов развития транспортной системы в условиях роста автомобилизации. "Сегодня в городе 455 тысяч автомобилей, и их количество растет. Чтобы сохранить назначение городских дорог и не превратить их в тотальную стоянку в два-три ряда, включая тротуары, нужно расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика", – подчеркнул Метшин.
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общество, казань, авто, ильсур метшин
14:05 20.12.2021
 
На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров

Колеса машин без номеров начнут блокировать на парковках в Казани

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке
Машины на парковке - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 20 дек – РИА Новости. На муниципальных парковках Казани начнут бороться с недобросовестными водителями и будут блокировать колеса автомобилей без номеров, сообщила мэрия.
Как пояснили РИА Новости в мэрии, недобросовестные автовладельцы откручивают номера машины, чтобы не платить штраф за бесплатную стоянку на платной парковке.
"На муниципальных парковках Казани на машинах, оставленных без госномеров, начнут устанавливать блокираторы колес. Новый метод борьбы с недобросовестными автомобилистами, бесплатно занимающими места, разработан совместно с правоохранительными органами", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Казани.
Отмечается, что для снятия блокиратора нарушителю будет необходимо позвонить в контакт-центр – телефон будет указан на самом устройстве.
"Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать", – цитирует пресс-служба слова мэра Казани Ильсура Метшина.
Глава города напомнил, что расширение муниципального паркинга – это один из способов развития транспортной системы в условиях роста автомобилизации. "Сегодня в городе 455 тысяч автомобилей, и их количество растет. Чтобы сохранить назначение городских дорог и не превратить их в тотальную стоянку в два-три ряда, включая тротуары, нужно расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика", – подчеркнул Метшин.
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ОбществоКазаньАвтоИльсур Метшин
 
 
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