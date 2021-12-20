https://ria.ru/20211220/avto-1764544314.html

На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров

На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров - РИА Новости, 20.12.2021

На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров

На муниципальных парковках Казани начнут бороться с недобросовестными водителями и будут блокировать колеса автомобилей без номеров, сообщила мэрия. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:05

2021-12-20T14:05

2021-12-20T14:05

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ильсур метшин

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УФА, 20 дек – РИА Новости. На муниципальных парковках Казани начнут бороться с недобросовестными водителями и будут блокировать колеса автомобилей без номеров, сообщила мэрия.Как пояснили РИА Новости в мэрии, недобросовестные автовладельцы откручивают номера машины, чтобы не платить штраф за бесплатную стоянку на платной парковке.Отмечается, что для снятия блокиратора нарушителю будет необходимо позвонить в контакт-центр – телефон будет указан на самом устройстве."Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать", – цитирует пресс-служба слова мэра Казани Ильсура Метшина.Глава города напомнил, что расширение муниципального паркинга – это один из способов развития транспортной системы в условиях роста автомобилизации. "Сегодня в городе 455 тысяч автомобилей, и их количество растет. Чтобы сохранить назначение городских дорог и не превратить их в тотальную стоянку в два-три ряда, включая тротуары, нужно расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика", – подчеркнул Метшин.

https://ria.ru/20211129/nomera-1761258723.html

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общество, казань, авто, ильсур метшин