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В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации
В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации - РИА Новости, 20.12.2021
В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации
Украина в будущем будет наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar, сообщил командующий... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:40
2021-12-20T16:40
в мире
украина
киев
турция
министерство обороны украины
военно-морские силы украины
беспилотники
алексей неижпапа
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Украина в будущем будет наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar, сообщил командующий военно-морскими силами вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа."В ближайшее время мы не рассматривали такую возможность (получения дополнительных комплексов Bayraktar – ред.), но в концепции развития военно-морских сил это сказано. Не в следующем году, а в последующие годы мы предоставляем увеличение количества самолетов для военно-морских сил", - сказал Неижпапа в интервью агентству "УНИАН", опубликованном в понедельник.По его словам, речь идет о более мощных самолетах, чем Bayraktar."Две основные задачи, которые сейчас имеет морская авиация - это обеспечивать действия как над морем, так и над землей. В конце концов, у нас очень мощный большой набор морской пехоты", - сказал командующий.Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/zelenskiy-1764576174.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, турция, министерство обороны украины, военно-морские силы украины, беспилотники, алексей неижпапа, bayraktar
16:40 20.12.2021
 
В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации

Главком ВМС Украины Неижпапа: Киев нарастит численность военно-морской авиации

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева
Истребитель Миг-29 на авиабазе недалеко от Киева - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Украина в будущем будет наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar, сообщил командующий военно-морскими силами вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.
"В ближайшее время мы не рассматривали такую возможность (получения дополнительных комплексов Bayraktar – ред.), но в концепции развития военно-морских сил это сказано. Не в следующем году, а в последующие годы мы предоставляем увеличение количества самолетов для военно-морских сил", - сказал Неижпапа в интервью агентству "УНИАН", опубликованном в понедельник.
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По его словам, речь идет о более мощных самолетах, чем Bayraktar.
"Две основные задачи, которые сейчас имеет морская авиация - это обеспечивать действия как над морем, так и над землей. В конце концов, у нас очень мощный большой набор морской пехоты", - сказал командующий.
Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
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В миреУкраинаКиевТурцияМинистерство обороны УкраиныВоенно-морские силы УкраиныбеспилотникиАлексей НеижпапаBayraktar
 
 
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