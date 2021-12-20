https://ria.ru/20211220/aviatsiya-1764578227.html

В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации

В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации - РИА Новости, 20.12.2021

В Киеве пообещали нарастить численность военно-морской авиации

Украина в будущем будет наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar, сообщил командующий... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:40

2021-12-20T16:40

2021-12-20T16:40

в мире

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киев

турция

министерство обороны украины

военно-морские силы украины

беспилотники

алексей неижпапа

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Украина в будущем будет наращивать численность своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar, сообщил командующий военно-морскими силами вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа."В ближайшее время мы не рассматривали такую возможность (получения дополнительных комплексов Bayraktar – ред.), но в концепции развития военно-морских сил это сказано. Не в следующем году, а в последующие годы мы предоставляем увеличение количества самолетов для военно-морских сил", - сказал Неижпапа в интервью агентству "УНИАН", опубликованном в понедельник.По его словам, речь идет о более мощных самолетах, чем Bayraktar."Две основные задачи, которые сейчас имеет морская авиация - это обеспечивать действия как над морем, так и над землей. В конце концов, у нас очень мощный большой набор морской пехоты", - сказал командующий.Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/zelenskiy-1764576174.html

https://ria.ru/20211220/bazy-1764571081.html

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в мире, украина, киев, турция, министерство обороны украины, военно-морские силы украины, беспилотники, алексей неижпапа, bayraktar