https://ria.ru/20211220/audiozapisi-1764578528.html

Прокуратура Нидерландов заявила об аутентичности аудиозаписей по MH17

Прокуратура Нидерландов заявила об аутентичности аудиозаписей по MH17 - РИА Новости, 20.12.2021

Прокуратура Нидерландов заявила об аутентичности аудиозаписей по MH17

Прокуратура Нидерландов считает аутентичными аудиозаписи всех перехваченных телефонных разговоров четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:40

2021-12-20T16:40

2021-12-20T16:40

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нидерланды

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бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

mh17. расследование

россия

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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов считает аутентичными аудиозаписи всех перехваченных телефонных разговоров четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил прокурор Вард Фердинандуссе, хотя ранее экспертами это так и не было подтверждено.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко."Нет оснований сомневаться в аутентичности перехваченных телефонных разговоров. Более того, Гиркин и Пулатов подтвердили содержание некоторых разговоров", - сказал прокурор, оглашая обвинительное заключение. По его словам, Дубинский, Харченко и Пулатов заявляли, что аудиозаписи могли быть отредактированы, но конкретных указаний на манипуляции не предоставили."Также мы провели расширенный анализ подлинности записей телефонных разговоров, который не подтвердил каких-либо следов манипуляции", - отметил Фердинандуссе.Окружной суд Гааги ранее поручил Нидерландскому институту криминалистики проанализировать записи 14 перехваченных телефонных переговоров, которые следствие приписывает обвиняемому Пулатову - единственному фигуранту дела, которого представляет на суде группа адвокатов. По результатам анализа в институте заявили о высокой вероятности, что в 12 записях голос принадлежит одному человеку, однако точно не смогли установить, что это голос Пулатова. По этой причине следственный судья обратился к экспертам Литовского центра криминалистической экспертизы в Вильнюсе, которые изучили аудиозаписи и пришли к выводу, что следов манипуляций с записями нет. Однако литовские эксперты не делали выводов о принадлежности голоса именно Пулатову.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных трех подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20211220/mh17-1764540958.html

https://ria.ru/20211220/mh17-1764536029.html

https://ria.ru/20211220/buk-1764535467.html

https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html

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в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия