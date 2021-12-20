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Правительство выделило более миллиарда рублей на объекты АПК
Правительство выделило более миллиарда рублей на объекты АПК - РИА Новости, 20.12.2021
Правительство выделило более миллиарда рублей на объекты АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого в 10 субъектов РФ будет направлено дополнительное финансирование в размере более РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:03
2021-12-20T09:03
экономика
ставропольский край
свердловская область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого в 10 субъектов РФ будет направлено дополнительное финансирование в размере более 1 миллиарда рублей для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба кабмина."Федеральный центр продолжает оказывать финансовую поддержку аграриям. Свыше 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.Уточняется, что деньги поступят в 10 субъектов РФ - это Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.Отмечается, что выделенные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.
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экономика, ставропольский край, свердловская область, михаил мишустин, россия
09:03 20.12.2021
 
Правительство выделило более миллиарда рублей на объекты АПК

Правительство выделило более миллиарда рублей на объекты агропромышленного комплекса

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого в 10 субъектов РФ будет направлено дополнительное финансирование в размере более 1 миллиарда рублей для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба кабмина.
"Федеральный центр продолжает оказывать финансовую поддержку аграриям. Свыше 1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги поступят в 10 субъектов РФ - это Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.
Отмечается, что выделенные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.
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ЭкономикаСтавропольский крайСвердловская областьМихаил МишустинРоссия
 
 
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