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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина - РИА Новости, 20.12.2021

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина

24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александра ДЁМИНА, посвященная итогам года и планам на 2022 год.

2021-12-20T15:14

2021-12-20T15:14

2021-12-20T15:14

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Задать вопросС какими проблемами сталкивается сегодня предпринимательское сообщество? Какие возможности для их решения формируются на законодательном уровне? Как развитие малого и среднего бизнеса отражается на экономике страны, решении кадровых проблем и вопросах трудоустройства? В какой поддержке нуждаются сегодня представители малого и среднего бизнеса? Что может и должно сделать в этом отношении государство?Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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