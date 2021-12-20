Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александра ДЁМИНА, посвященная итогам года и планам на 2022 год.
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С какими проблемами сталкивается сегодня предпринимательское сообщество? Какие возможности для их решения формируются на законодательном уровне? Как развитие малого и среднего бизнеса отражается на экономике страны, решении кадровых проблем и вопросах трудоустройства? В какой поддержке нуждаются сегодня представители малого и среднего бизнеса? Что может и должно сделать в этом отношении государство?
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
С какими проблемами сталкивается сегодня предпринимательское сообщество? Какие возможности для их решения формируются на законодательном уровне? Как развитие малого и среднего бизнеса отражается на экономике страны, решении кадровых проблем и вопросах трудоустройства? В какой поддержке нуждаются сегодня представители малого и среднего бизнеса? Что может и должно сделать в этом отношении государство?
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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