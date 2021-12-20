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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина - РИА Новости, 20.12.2021
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александра ДЁМИНА, посвященная итогам года и планам на 2022 год.
2021-12-20T15:14
2021-12-20T15:14
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Задать вопросС какими проблемами сталкивается сегодня предпринимательское сообщество? Какие возможности для их решения формируются на законодательном уровне? Как развитие малого и среднего бизнеса отражается на экономике страны, решении кадровых проблем и вопросах трудоустройства? В какой поддержке нуждаются сегодня представители малого и среднего бизнеса? Что может и должно сделать в этом отношении государство?Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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анонсы
15:14 20.12.2021
 

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Александра Дёмина

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24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александра ДЁМИНА, посвященная итогам года и планам на 2022 год.
Задать вопрос

С какими проблемами сталкивается сегодня предпринимательское сообщество? Какие возможности для их решения формируются на законодательном уровне? Как развитие малого и среднего бизнеса отражается на экономике страны, решении кадровых проблем и вопросах трудоустройства? В какой поддержке нуждаются сегодня представители малого и среднего бизнеса? Что может и должно сделать в этом отношении государство?

Трансляция будет доступна на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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