https://ria.ru/20211220/aktrisa-1764507987.html

"Он не враг". Украинская актриса призвала не бояться Путина

Украинская актриса объяснила, почему не стоит считать Путина врагом - РИА Новости, 20.12.2021

"Он не враг". Украинская актриса призвала не бояться Путина

Президент Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться "вторжения" России, сказала актриса, заслуженный деятель искусств Украины... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:10

2021-12-20T11:10

2021-12-20T12:54

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться "вторжения" России, сказала актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко в интервью политологу Александру Семченко.По ее мнению, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене, а без его участия не решается ни одна глобальная проблема."(Президент США. — Прим. ред.) Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с (французским лидером. — Прим. ред.) Макроном или (канцлером ФРГ. — Прим. ред.) Шольцем, а именно с Путиным", — отметила Титаренко.Артистка назвала ситуацию в Донбассе "позором Украины", которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211215/ukraina-1763768014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211220/bayden-1764494486.html

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в мире, украина, владимир путин, донбасс, россия