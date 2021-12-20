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World Travel Awards: Аэрофлот вновь признан лидирующим авиабрендом мира

World Travel Awards: Аэрофлот вновь признан лидирующим авиабрендом мира - РИА Новости, 20.12.2021

World Travel Awards: Аэрофлот вновь признан лидирующим авиабрендом мира

Аэрофлот подтвердил статус "Лидирующий авиационный бренд мира" по итогам гранд-финала международной туристической премии World Travel Awards 2021. Авиакомпания... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:02

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МОСКВА, 20 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот подтвердил статус "Лидирующий авиационный бренд мира" по итогам гранд-финала международной туристической премии World Travel Awards 2021. Авиакомпания удерживает лидерство в престижной номинации пятый год подряд.Награда World Travel Awards учреждена в Великобритании в 1993 году. Ежегодно она отмечает лучших представителей глобальной индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации. Победителей определяют онлайн-голосованием, в котором участвуют профессионалы отрасли и потребители туристических услуг.Высоких наград удостоились также города Москва и Санкт-Петербург. Москва победила в двух номинациях: "Лучшее направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для коротких поездок". Санкт-Петербург одержал победу в четырёх категориях, включая главную — "Лучшее городское направление мира". Совместно две столицы получили приз за проект по продвижению внутреннего туризма.Аэрофлот традиционно получает высокие оценки как профессионального сообщества, так и путешественников. Ранее перевозчик подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на региональном этапе конкурса World Travel Awards. С 2017 года Аэрофлот также ежегодно признаётся сильнейшим авиационным брендом мира по версии главного международного оценщика брендов — агентства Brand Finance.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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