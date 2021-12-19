https://ria.ru/20211219/zemletryasenie-1764467468.html

У берегов Фиджи произошло землетрясение

У берегов Фиджи произошло землетрясение - РИА Новости, 19.12.2021

У берегов Фиджи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:22

2021-12-19T20:22

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в мире

землетрясение

фиджи

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 16.28 по времени UTC (19.28 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 88 километрах к западу от города Ламбаса.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211216/zemletryasenie-1763976282.html

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в мире, землетрясение, фиджи