https://ria.ru/20211219/zemletryasenie-1764467468.html
У берегов Фиджи произошло землетрясение
У берегов Фиджи произошло землетрясение - РИА Новости, 19.12.2021
У берегов Фиджи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:22
2021-12-19T20:22
2021-12-19T20:22
в мире
землетрясение
фиджи
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 16.28 по времени UTC (19.28 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 88 километрах к западу от города Ламбаса.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20211216/zemletryasenie-1763976282.html
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в мире, землетрясение, фиджи
У берегов Фиджи произошло землетрясение
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,3