https://ria.ru/20211219/zaderzhaniya-1764475192.html

Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе

Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе - РИА Новости, 19.12.2021

Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе

Полиция Брюсселя задержала в воскресенье 55 человек после столкновений с участниками демонстрации против ужесточения антиковидных мер, сообщило бельгийское... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:01

2021-12-19T23:01

2021-12-19T23:01

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коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала в воскресенье 55 человек после столкновений с участниками демонстрации против ужесточения антиковидных мер, сообщило бельгийское агентство Belga.По его данным, пострадал один участник акции, который был доставлен в больницу. "Также составлено пять протоколов за причинение материального ущерба", - сообщает агентство со ссылкой на представителя столичной полиции.Подобная акция "Марш за свободу" проходит уже третий раз за последние недели. Ранее марши проходили в бельгийской столице 21 ноября и 5 декабря.Демонстранты собираются, чтобы выразить протест против ужесточения санитарных мер, в частности, повсеместного использования коронавирусного сертификата и обязательной вакцинации, которую власти предлагают ввести для медицинских работников.Родители школьников выступили против обязательного ношения медицинских масок в классах начиная с шести лет.

https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html

https://ria.ru/20211219/omikron-1764457260.html

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в мире, бельгия, брюссель, протесты, коронавирус covid-19