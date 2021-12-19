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Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе
Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе - РИА Новости, 19.12.2021
Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе
Полиция Брюсселя задержала в воскресенье 55 человек после столкновений с участниками демонстрации против ужесточения антиковидных мер, сообщило бельгийское... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:01
2021-12-19T23:01
в мире
бельгия
брюссель
протесты
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала в воскресенье 55 человек после столкновений с участниками демонстрации против ужесточения антиковидных мер, сообщило бельгийское агентство Belga.По его данным, пострадал один участник акции, который был доставлен в больницу. "Также составлено пять протоколов за причинение материального ущерба", - сообщает агентство со ссылкой на представителя столичной полиции.Подобная акция "Марш за свободу" проходит уже третий раз за последние недели. Ранее марши проходили в бельгийской столице 21 ноября и 5 декабря.Демонстранты собираются, чтобы выразить протест против ужесточения санитарных мер, в частности, повсеместного использования коронавирусного сертификата и обязательной вакцинации, которую власти предлагают ввести для медицинских работников.Родители школьников выступили против обязательного ношения медицинских масок в классах начиная с шести лет.
https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html
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в мире, бельгия, брюссель, протесты, коронавирус covid-19
23:01 19.12.2021
 
Полиция задержала более 50 протестующих против антиковидных мер в Брюсселе

Полиция задержала более 50 участников акции против антиковидных мер в Брюсселе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Полиция Брюсселя задержала в воскресенье 55 человек после столкновений с участниками демонстрации против ужесточения антиковидных мер, сообщило бельгийское агентство Belga.
По его данным, пострадал один участник акции, который был доставлен в больницу. "Также составлено пять протоколов за причинение материального ущерба", - сообщает агентство со ссылкой на представителя столичной полиции.
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Подобная акция "Марш за свободу" проходит уже третий раз за последние недели. Ранее марши проходили в бельгийской столице 21 ноября и 5 декабря.
Демонстранты собираются, чтобы выразить протест против ужесточения санитарных мер, в частности, повсеместного использования коронавирусного сертификата и обязательной вакцинации, которую власти предлагают ввести для медицинских работников.
Родители школьников выступили против обязательного ношения медицинских масок в классах начиная с шести лет.
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