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Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы - РИА Новости, 19.12.2021
Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:12
2021-12-19T23:12
2021-12-19T23:12
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД."Менее 4 часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе. Подозреваемый будет передан в следственные органы", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек, полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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происшествия, москва, россия
Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе