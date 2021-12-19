https://ria.ru/20211219/zaderzhali-1764475605.html

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы - РИА Новости, 19.12.2021

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:12

2021-12-19T23:12

2021-12-19T23:12

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД."Менее 4 часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе. Подозреваемый будет передан в следственные органы", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек, полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20211210/rosgvardiya-1763097032.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия