12:42 19.12.2021 (обновлено: 13:16 19.12.2021)
В Пензенской области чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки
В Пензенской области чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки вице-губернатору
© Фото : СУСК по Пензенской областиВ Пензенской области чиновнице предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, 16 декабря обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 миллионов рублей для того, чтобы последний поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района, объявленном в начале декабря. Вице-губернатор от денег отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия.
"Следственными органами СК РФ по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая в ходе допроса вину признала, по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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