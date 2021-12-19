https://ria.ru/20211219/vzyatka-1764428482.html

В Пензенской области чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки

В Пензенской области чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки - РИА Новости, 19.12.2021

В Пензенской области чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки

Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 миллионов... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T12:42

2021-12-19T12:42

2021-12-19T13:16

происшествия

пензенская область

каменский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, 16 декабря обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 миллионов рублей для того, чтобы последний поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района, объявленном в начале декабря. Вице-губернатор от денег отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия."Следственными органами СК РФ по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемая в ходе допроса вину признала, по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20211217/sud-1764197266.html

пензенская область

каменский район

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происшествия, пензенская область, каменский район, следственный комитет россии (ск рф), россия