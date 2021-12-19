https://ria.ru/20211219/vzryv-1764452383.html

На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья

На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья - РИА Новости, 19.12.2021

На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья

В одном из цехов "АвтоВАЗа" разгерметизировался баллон, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:08

2021-12-19T17:08

2021-12-19T20:08

происшествия

автоваз

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В одном из цехов "АвтоВАЗа" разгерметизировался баллон, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.Ранее сообщалось о взрыве. Инцидент произошел во время сварки в цехе чугунного литья."Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", — рассказали в компании. Основная производственная площадка "АвтоВАЗа" находится в Тольятти (Самарская область). Автозавод производит автомобили и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20211130/dzerzhinsk-1761454235.html

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2021

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происшествия, автоваз