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На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья
На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья - РИА Новости, 19.12.2021
На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья
В одном из цехов "АвтоВАЗа" разгерметизировался баллон, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:08
2021-12-19T20:08
происшествия
автоваз
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В одном из цехов "АвтоВАЗа" разгерметизировался баллон, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.Ранее сообщалось о взрыве. Инцидент произошел во время сварки в цехе чугунного литья."Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", — рассказали в компании. Основная производственная площадка "АвтоВАЗа" находится в Тольятти (Самарская область). Автозавод производит автомобили и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
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происшествия, автоваз
17:08 19.12.2021 (обновлено: 20:08 19.12.2021)
 
На "АвтоВАЗе" произошла разгерметизация баллона в цехе чугунного литья

На "АвтоВАЗе" в цехе чугунного литья разгерметизировался баллон, пострадавших нет

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В одном из цехов "АвтоВАЗа" разгерметизировался баллон, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

"Произошла разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне (предназначен для проведения сварочных работ. — Прим. ред.). Пожара не было", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о взрыве. Инцидент произошел во время сварки в цехе чугунного литья.
"Никто не пострадал, ничего не разрушено. Завтра по плану продолжаем работать", — рассказали в компании.
Основная производственная площадка "АвтоВАЗа" находится в Тольятти (Самарская область). Автозавод производит автомобили и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
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