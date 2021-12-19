https://ria.ru/20211219/vrachi-1764430587.html
Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат
Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат - РИА Новости, 19.12.2021
Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что расчет выплат на медиков, которые будут работать в выходные дни с COVID-19, будет идти по двойному тарифу. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:20
2021-12-19T13:20
2021-12-19T15:03
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
владимир путин
антон силуанов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что расчет выплат на медиков, которые будут работать в выходные дни с COVID-19, будет идти по двойному тарифу."Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Ранее Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, антон силуанов, коронавирус в россии
13:20 19.12.2021 (обновлено: 15:03 19.12.2021)
Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат
Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, рассчитают по двойному тарифу