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Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат

Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат - РИА Новости, 19.12.2021

Выплаты для медиков, работающих в выходные с COVID-19, увеличат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что расчет выплат на медиков, которые будут работать в выходные дни с COVID-19, будет идти по двойному тарифу. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:20

2021-12-19T13:20

2021-12-19T15:03

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

владимир путин

антон силуанов

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что расчет выплат на медиков, которые будут работать в выходные дни с COVID-19, будет идти по двойному тарифу."Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Ранее Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, владимир путин, антон силуанов, коронавирус в россии