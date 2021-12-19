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Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе
Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе - РИА Новости, 19.12.2021
Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе
Министерство обороны продемонстрировало видеозапись уничтожения террористов и их вооружений в Сирии российскими боевыми дронами "Ланцет". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:44
2021-12-19T19:51
в мире
безопасность
армия
сирия
хама (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр рогаткин
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало видеозапись уничтожения террористов и их вооружений в Сирии российскими боевыми дронами "Ланцет".Ролик опубликовал в своем Telegram-аккуанте журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин. Полную версию покажут в воскресенье в программе "Вести недели".Как рассказал оператор барражирующих боеприпасов, боец российских Сил специальных операций, которого представили как Андрея, в апреле 2020 года боевик террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* обстрелял конвой сирийской армии и сжег два грузовика.Террорист, которого искали с воздуха, известен под прозвищем Снайпер Тоу, так как он хвастается тем, что уничтожил из ракетных комплексов TOW около 30 танков и вертолетов сирийских правительственных войск.Дрон-камикадзе обнаружил расчет, когда тот разворачивал пусковую установку на позиции. Поскольку в той ситуации было невозможно идентифицировать самого Снайпера Тоу, военные решили ликвидировать всю группу террористов. Хотя боевики услышали падающий "Ланцет", им не хватило двух секунд, чтобы отбежать от пикапа, — все скончались от осколочных ранений. Второй дрон-камикадзе уничтожил саму установку TOW.В тот же день в провинции Хама "Ланцетом" ликвидировали полевого командира Абу аль Валида.Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" разработала компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников". Он способен находиться в воздухе до получаса и нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов."Ланцет" полностью разрушается при атаке, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных ему способах посадки. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211219/zhiteli-1764411253.html
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в мире, безопасность, армия, сирия, хама (город), министерство обороны рф (минобороны рф), александр рогаткин, россия
15:44 19.12.2021 (обновлено: 19:51 19.12.2021)
 
Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе

Минобороны показало видео уничтожения боевиков в Сирии дронами "Ланцет" в 2020 году

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало видеозапись уничтожения террористов и их вооружений в Сирии российскими боевыми дронами "Ланцет".
Ролик опубликовал в своем Telegram-аккуанте журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин. Полную версию покажут в воскресенье в программе "Вести недели".
Как рассказал оператор барражирующих боеприпасов, боец российских Сил специальных операций, которого представили как Андрея, в апреле 2020 года боевик террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* обстрелял конвой сирийской армии и сжег два грузовика.

"После этого мы начали проводить авиаразведку района и в ходе разведки обнаружили расчет противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика", — сообщил российский военнослужащий.

Террорист, которого искали с воздуха, известен под прозвищем Снайпер Тоу, так как он хвастается тем, что уничтожил из ракетных комплексов TOW около 30 танков и вертолетов сирийских правительственных войск.
Сирийцы - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
04:00
NYT: Пентагон занижал число мирных жителей, погибших в Сирии
Дрон-камикадзе обнаружил расчет, когда тот разворачивал пусковую установку на позиции. Поскольку в той ситуации было невозможно идентифицировать самого Снайпера Тоу, военные решили ликвидировать всю группу террористов. Хотя боевики услышали падающий "Ланцет", им не хватило двух секунд, чтобы отбежать от пикапа, — все скончались от осколочных ранений. Второй дрон-камикадзе уничтожил саму установку TOW.
В тот же день в провинции Хама "Ланцетом" ликвидировали полевого командира Абу аль Валида.

"Был произведен запуск барражирующего боеприпаса, он (боевик. — Прим. ред.) буквально за пару секунд обнаружил его — и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру", — рассказал оператор российских дронов.

Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" разработала компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников". Он способен находиться в воздухе до получаса и нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов.
"Ланцет" полностью разрушается при атаке, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных ему способах посадки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Солдаты США на марше - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 08:00
"Они — военные преступники". Что элитный спецназ США устроил в Сирии
 
В миреБезопасностьАрмияСирияХама (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр РогаткинРоссия
 
 
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