https://ria.ru/20211219/unichtozhenie-1764444885.html

Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе

Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе - РИА Новости, 19.12.2021

Минобороны показало видео уничтожения сирийских боевиков дронами-камикадзе

Министерство обороны продемонстрировало видеозапись уничтожения террористов и их вооружений в Сирии российскими боевыми дронами "Ланцет". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:44

2021-12-19T15:44

2021-12-19T19:51

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безопасность

армия

сирия

хама (город)

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр рогаткин

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство обороны продемонстрировало видеозапись уничтожения террористов и их вооружений в Сирии российскими боевыми дронами "Ланцет".Ролик опубликовал в своем Telegram-аккуанте журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин. Полную версию покажут в воскресенье в программе "Вести недели".Как рассказал оператор барражирующих боеприпасов, боец российских Сил специальных операций, которого представили как Андрея, в апреле 2020 года боевик террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* обстрелял конвой сирийской армии и сжег два грузовика.Террорист, которого искали с воздуха, известен под прозвищем Снайпер Тоу, так как он хвастается тем, что уничтожил из ракетных комплексов TOW около 30 танков и вертолетов сирийских правительственных войск.Дрон-камикадзе обнаружил расчет, когда тот разворачивал пусковую установку на позиции. Поскольку в той ситуации было невозможно идентифицировать самого Снайпера Тоу, военные решили ликвидировать всю группу террористов. Хотя боевики услышали падающий "Ланцет", им не хватило двух секунд, чтобы отбежать от пикапа, — все скончались от осколочных ранений. Второй дрон-камикадзе уничтожил саму установку TOW.В тот же день в провинции Хама "Ланцетом" ликвидировали полевого командира Абу аль Валида.Беспилотный летательный аппарат "Ланцет" разработала компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников". Он способен находиться в воздухе до получаса и нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов."Ланцет" полностью разрушается при атаке, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных ему способах посадки. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211219/zhiteli-1764411253.html

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

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в мире, безопасность, армия, сирия, хама (город), министерство обороны рф (минобороны рф), александр рогаткин, россия