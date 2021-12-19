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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211219/trailer-1764181729.html
Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу"
Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу" - РИА Новости, 19.12.2021
Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу"
На YouTube-канале Hulu разместили первый трейлер предстоящего комедийного сериала "Как я встретила вашего папу". Шоу станет спин-оффом знаменитого ситкома "Как... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T01:13
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Hulu разместили первый трейлер предстоящего комедийного сериала "Как я встретила вашего папу". Шоу станет спин-оффом знаменитого ситкома "Как я встретил вашу маму". В трейлере зрителей знакомят с новыми персонажами, в том числе главной героиней по имени Софи. Ее играют сразу две актрисы: молодую версию — Хилари Дафф ("Лиззи Магуайер" и "История золушки"), а зрелую — звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл (она же рассказчик ситкома).Как и в телешоу "Как я встретил вашу маму", зрители будут следить за сплоченной компанией друзей, которые пытаются устроить свою жизнь и встретить большую любовь.Вместе с Дафф и Кэтролл в комедийном сериале снялись Кристофер Лоуелл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Сурадж Шарма и другие.Шоураннеры проекта — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые ранее работали над "С любовью, Виктор" и "С любовью, Саймон". Первый сезон "Как я встретила вашего папу" будет состоять из десяти серий. Премьера состоится 18 января на Hulu.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
01:13 19.12.2021
 
Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу"

Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу" с Хилари Дафф и Ким Кэтролл

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Hulu разместили первый трейлер предстоящего комедийного сериала "Как я встретила вашего папу". Шоу станет спин-оффом знаменитого ситкома "Как я встретил вашу маму".
В трейлере зрителей знакомят с новыми персонажами, в том числе главной героиней по имени Софи. Ее играют сразу две актрисы: молодую версию — Хилари Дафф ("Лиззи Магуайер" и "История золушки"), а зрелую — звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл (она же рассказчик ситкома).
Как и в телешоу "Как я встретил вашу маму", зрители будут следить за сплоченной компанией друзей, которые пытаются устроить свою жизнь и встретить большую любовь.
Вместе с Дафф и Кэтролл в комедийном сериале снялись Кристофер Лоуелл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Сурадж Шарма и другие.
Шоураннеры проекта — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые ранее работали над "С любовью, Виктор" и "С любовью, Саймон".
Первый сезон "Как я встретила вашего папу" будет состоять из десяти серий. Премьера состоится 18 января на Hulu.
Кадр из сериала И просто так
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