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Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу"

Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу" - РИА Новости, 19.12.2021

Вышел первый трейлер сериала "Как я встретила вашего папу"

На YouTube-канале Hulu разместили первый трейлер предстоящего комедийного сериала "Как я встретила вашего папу". Шоу станет спин-оффом знаменитого ситкома "Как... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T01:13

2021-12-19T01:13

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Hulu разместили первый трейлер предстоящего комедийного сериала "Как я встретила вашего папу". Шоу станет спин-оффом знаменитого ситкома "Как я встретил вашу маму". В трейлере зрителей знакомят с новыми персонажами, в том числе главной героиней по имени Софи. Ее играют сразу две актрисы: молодую версию — Хилари Дафф ("Лиззи Магуайер" и "История золушки"), а зрелую — звезда "Секса в большом городе" Ким Кэтролл (она же рассказчик ситкома).Как и в телешоу "Как я встретил вашу маму", зрители будут следить за сплоченной компанией друзей, которые пытаются устроить свою жизнь и встретить большую любовь.Вместе с Дафф и Кэтролл в комедийном сериале снялись Кристофер Лоуелл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Сурадж Шарма и другие.Шоураннеры проекта — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, которые ранее работали над "С любовью, Виктор" и "С любовью, Саймон". Первый сезон "Как я встретила вашего папу" будет состоять из десяти серий. Премьера состоится 18 января на Hulu.

https://ria.ru/20211214/prosmotry-1763643097.html

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть