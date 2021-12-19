https://ria.ru/20211219/taliby-1764455745.html

МИД Турции назвал признание правительства талибов преждевременным

МИД Турции назвал признание правительства талибов преждевременным - РИА Новости, 19.12.2021

МИД Турции назвал признание правительства талибов преждевременным

Турция считает преждевременным признание правительства талибов в Афганистане, оно должно быть инклюзивным, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:56

2021-12-19T17:56

2021-12-19T17:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

турция

афганистан

мид турции

организация исламского сотрудничества

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Турция считает преждевременным признание правительства талибов в Афганистане, оно должно быть инклюзивным, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу."В повестку дня признания "Талибана"* еще не вошло. И "Талибан"* тоже понимает, что это пока рано. От нас были некоторые запросы, однако это не значит нашего признания", - сказал Чавушоглу журналистам в Исламабаде по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану. Трансляция велась в его Twitter.По его словам, Анкара советует правительству талибов стать инклюзивным как по этническим, так и по политическим вопросам, уделяя внимание, в частности, правам женщин и обучению девочек. Эти рекомендации вошли в документы, принятые по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану, добавил глава МИД Турции.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

турция

афганистан

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