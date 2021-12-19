https://ria.ru/20211219/tabletka-1764467288.html

Популярное лекарство оказалось смертельно опасным

Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства - РИА Новости, 19.12.2021

Популярное лекарство оказалось смертельно опасным

Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:14

2021-12-19T20:14

2021-12-19T20:29

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини."Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости", — объяснила эксперт.По ее словам, частое применение кодеина может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.Превышение нормы лекарств на основе кодеина также грозит зависимостью. Пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы, отмечается в статье."Некоторые участки мозга могут быть повреждены, что приводит к повышенному риску развития хронической депрессии и тревожности", — добавила специалист.Она рекомендует пойти к врачу, если пациент обнаружил, что ему нужно принимать больше рекомендованной дозы или таблетки не действуют так же хорошо, как раньше.По совету Геррини, стоит выбирать разные болеутоляющие. Относительно состава лекарств она рекомендовала обратиться к специалисту.

https://ria.ru/20211216/zdorove-1764079158.html

https://ria.ru/20211204/slukh-1762177351.html

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