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Популярное лекарство оказалось смертельно опасным
Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства - РИА Новости, 19.12.2021
Популярное лекарство оказалось смертельно опасным
Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:14
2021-12-19T20:29
общество
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини."Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости", — объяснила эксперт.По ее словам, частое применение кодеина может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.Превышение нормы лекарств на основе кодеина также грозит зависимостью. Пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы, отмечается в статье."Некоторые участки мозга могут быть повреждены, что приводит к повышенному риску развития хронической депрессии и тревожности", — добавила специалист.Она рекомендует пойти к врачу, если пациент обнаружил, что ему нужно принимать больше рекомендованной дозы или таблетки не действуют так же хорошо, как раньше.По совету Геррини, стоит выбирать разные болеутоляющие. Относительно состава лекарств она рекомендовала обратиться к специалисту.
https://ria.ru/20211216/zdorove-1764079158.html
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общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье
20:14 19.12.2021 (обновлено: 20:29 19.12.2021)
 
Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства

Фармацевт Геррини: частый прием болеутоляющих с кодеином грозит проблемами с органами

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном употреблении. Об этом в комментарии британской газете Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини.
"Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трех дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости", — объяснила эксперт.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 16:28
Названо опасное для здоровья популярное лекарство
По ее словам, частое применение кодеина может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит.
Превышение нормы лекарств на основе кодеина также грозит зависимостью. Пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы, отмечается в статье.
"Некоторые участки мозга могут быть повреждены, что приводит к повышенному риску развития хронической депрессии и тревожности", — добавила специалист.
Она рекомендует пойти к врачу, если пациент обнаружил, что ему нужно принимать больше рекомендованной дозы или таблетки не действуют так же хорошо, как раньше.
По совету Геррини, стоит выбирать разные болеутоляющие. Относительно состава лекарств она рекомендовала обратиться к специалисту.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 14:58
Мясников назвал популярное лекарство, от которого можно оглохнуть
 
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