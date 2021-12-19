21:42 19.12.2021 (обновлено: 21:48 19.12.2021)
Экс-советник министра экономического развития получил 8,5 года колонии
Экс-советник министра экономического развития Пущин получил 8,5 года за взяточничество
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд вынес приговор в отношении бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, экс-советника главы Рязани Александра Зайкина и бывшего замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича, обвиняемых во взяточничестве, они получили восемь с половиной и восемь лет колонии, сообщается на сайте следственного комитета РФ.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора... Приговором суда Зайкину и Пашкевичу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Пущину - восьми с половиной лет. Каждому из них запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки от пяти до десяти лет", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статье 290 УК РФ (получение взятки). Согласно преступной схеме Зайкина, исполняющий административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии "Детское питание" должен был систематически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и полное исполнение обязательств со стороны муниципального предприятия. Пущину он поручил найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия, и предложил устроиться на эту должность своему знакомому Дворецкому. Пашкевич согласовал кандидатуру Дворецкого, зная о преступном плане.
В апреле 2018 года Зайкин поручил Дворецкому заключить договор поставки мясной продукции с конкретной организацией и потребовать от ее директора взятку. При этом Зайкин указал Дворецкому, каким образом он должен распределять полученные в качестве взяток деньги между соучастниками.
В августе и октябре 2018 года Дворецкий дважды получил взятки от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 миллиона рублей. При получении второй взятки он был задержан.