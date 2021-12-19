https://ria.ru/20211219/sobyanin-1764439583.html
Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом
Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом - РИА Новости, 19.12.2021
Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом
Москвичи пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, если новые меры потребуются, о них заранее объявят, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:57
2021-12-19T14:57
2021-12-19T15:18
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сергей собянин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Москвичи пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, если новые меры потребуются, о них заранее объявят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1"."Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам перед Новым годом, если, например, в Санкт-Петербурге не будет работать метро.Он добавил, что в городе принимаются достаточно жесткие решения только тогда, когда идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости.Власти Москвы всегда готовятся к худшему варианту развития ситуации с коронавирусом, но мечтают о лучшем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1"."...Готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу - мы за все время борьбы с ковидом объем резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали его снижение меньше 20%", - заявил Собянин.
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:57 19.12.2021 (обновлено: 15:18 19.12.2021)
Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом
Собянин об ограничениях перед Новым годом: если новые меры потребуются, мы заранее объявим
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости.
Москвичи пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, если новые меры потребуются, о них заранее объявят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1"
.
"Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам перед Новым годом, если, например, в Санкт-Петербурге не будет работать метро.
Он добавил, что в городе принимаются достаточно жесткие решения только тогда, когда идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости.
Власти Москвы всегда готовятся к худшему варианту развития ситуации с коронавирусом, но мечтают о лучшем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
"...Готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу - мы за все время борьбы с ковидом объем резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали его снижение меньше 20%", - заявил Собянин.