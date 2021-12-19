https://ria.ru/20211219/sobyanin-1764439583.html

Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом

Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом - РИА Новости, 19.12.2021

Собянин ответил на вопрос об ограничениях перед Новым годом

Москвичи пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, если новые меры потребуются, о них заранее объявят, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:57

2021-12-19T14:57

2021-12-19T15:18

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сергей собянин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Москвичи пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу, если новые меры потребуются, о них заранее объявят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1"."Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам перед Новым годом, если, например, в Санкт-Петербурге не будет работать метро.Он добавил, что в городе принимаются достаточно жесткие решения только тогда, когда идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости.Власти Москвы всегда готовятся к худшему варианту развития ситуации с коронавирусом, но мечтают о лучшем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1"."...Готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу - мы за все время борьбы с ковидом объем резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали его снижение меньше 20%", - заявил Собянин.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html

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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии