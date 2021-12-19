https://ria.ru/20211219/sneg-1764446322.html

Около ста тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за сутки

Около ста тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за сутки - РИА Новости, 19.12.2021

Около ста тысяч кубометров снега утилизировали в Москве за сутки

Около 100 тысяч кубометров снега утилизировано в Москве за сутки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:58

2021-12-19T15:58

2021-12-19T15:58

общество

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около 100 тысяч кубометров снега утилизировано в Москве за сутки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов.В 15.00 специалисты приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололёдной обработкой."Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на подметание коммунальной техники при планировании поездок", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211214/sneg-1763427771.html

москва

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2021

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общество, снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы