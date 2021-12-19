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Агрессивная Украина поставила Западу ультиматум из-за России
Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию" - РИА Новости, 19.12.2021
Агрессивная Украина поставила Западу ультиматум из-за России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T00:33
2021-12-19T01:16
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева.Политик считает, что из-за отсутствия подробностей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" Москва может усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на "возможное российское вторжение".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Москвы" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва, дмитрий песков
00:33 19.12.2021 (обновлено: 01:16 19.12.2021)
 
Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"

Глава МИД Украины Кулеба попросил Запад внести ясность по введению санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева.

"Западные официальные лица должны анонсировать, какие шаги они предпримут, если Россия начнет крупное военное наступление на Украину", — передает газета слова Кулебы.

Политик считает, что из-за отсутствия подробностей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" Москва может усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на "возможное российское вторжение".

"Они подумают, что мы занимаемся пустой болтовней", — заключил глава украинского МИД.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Москвы" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
00:24
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В миреУкраинаСШАЕвросоюзНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевМоскваДмитрий Песков
 
 
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