Агрессивная Украина поставила Западу ультиматум из-за России

00:33 19.12.2021 (обновлено: 01:16 19.12.2021)
Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
Глава МИД Украины Кулеба попросил Запад внести ясность по введению санкций против России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева.
"Западные официальные лица должны анонсировать, какие шаги они предпримут, если Россия начнет крупное военное наступление на Украину", — передает газета слова Кулебы.
Политик считает, что из-за отсутствия подробностей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" Москва может усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на "возможное российское вторжение".
"Они подумают, что мы занимаемся пустой болтовней", — заключил глава украинского МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Москвы" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать