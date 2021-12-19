https://ria.ru/20211219/sanktsii-1764407853.html

Агрессивная Украина поставила Западу ультиматум из-за России

Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию" - РИА Новости, 19.12.2021

Агрессивная Украина поставила Западу ультиматум из-за России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T00:33

2021-12-19T00:33

2021-12-19T01:16

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Washington Post заявил, что Запад должен заранее анонсировать антироссийские шаги, которые запланированы в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева.Политик считает, что из-за отсутствия подробностей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" Москва может усомниться в серьезности обещания Запада действовать в ответ на "возможное российское вторжение".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Москвы" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать

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