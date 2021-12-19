https://ria.ru/20211219/samolet-1764434679.html

В КНДР прокомментировали полет самолета-разведчика США над Черным морем

В КНДР прокомментировали полет самолета-разведчика США над Черным морем - РИА Новости, 19.12.2021

В КНДР прокомментировали полет самолета-разведчика США над Черным морем

МИД КНДР обвинил США в "подрыве мира во всем мире" в связи с недавним полетом американского разведывательного самолета CL-600 над открытыми водами Черного моря, РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:01

2021-12-19T14:01

2021-12-19T14:01

в мире

сша

мид кндр

черное море

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. МИД КНДР обвинил США в "подрыве мира во всем мире" в связи с недавним полетом американского разведывательного самолета CL-600 над открытыми водами Черного моря, согласно сообщению, опубликованному в воскресенье на сайте ведомства.Как сообщалось ранее, 3 декабря самолет CL-600 выполнял над Черным морем полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут движения."Провокационные действия США у границ России с целью изоляции и ослабления и усиливающий напряженность двух стран вызовет жесткие контрмеры с российской стороны", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/more-1758425589.html

сша

черное море

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в мире, сша, мид кндр, черное море, россия