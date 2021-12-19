В КНДР прокомментировали полет самолета-разведчика США над Черным морем
МИД КНДР: провокация самолета-разведчика США над Черным морем подрывает глобальный мир
© Минобороны РоссииИстребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем, 3 декабря 2021. Кадр видео
© Минобороны России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. МИД КНДР обвинил США в "подрыве мира во всем мире" в связи с недавним полетом американского разведывательного самолета CL-600 над открытыми водами Черного моря, согласно сообщению, опубликованному в воскресенье на сайте ведомства.
"Это вновь показало, что Соединенные Штаты в действительности разрушают и подрывают глобальный мир, преднамеренно совершая военные провокации против других стран, пренебрегая при этом международным правом, жизнями и безопасностью гражданского населения", - говорится в сообщении МИД КНДР.
Как сообщалось ранее, 3 декабря самолет CL-600 выполнял над Черным морем полет с интенсивным снижением с высоты 11000 м до высоты 9200 м, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут движения.
"Провокационные действия США у границ России с целью изоляции и ослабления и усиливающий напряженность двух стран вызовет жесткие контрмеры с российской стороны", - отмечает внешнеполитическое ведомство.