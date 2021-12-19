https://ria.ru/20211219/saakashvili-1764444124.html

Девушка Саакашвили заявила о проблемах с памятью у экс-президента Грузии

Девушка Саакашвили заявила о проблемах с памятью у экс-президента Грузии - РИА Новости, 19.12.2021

Девушка Саакашвили заявила о проблемах с памятью у экс-президента Грузии

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью и... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:36

2021-12-19T15:36

2021-12-19T15:36

в мире

грузия

михаил саакашвили

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елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.Консилиум ранее подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили, который на данный момент лечится в военном госпитале Гори после длительной голодовки."Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на то, как он может двигаться и ходить, на память… К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьезные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", - заявила Ясько во время эфира в своем Facebook.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/saakashvili-1763753108.html

https://ria.ru/20211217/saakashvili-1764300957.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, гори, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии