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Религия
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"Веселее Рождества". Почему Никола Зимний — самый любимый в народе праздник
"Веселее Рождества". Почему Никола Зимний — самый любимый в народе праздник - РИА Новости, 19.12.2021
"Веселее Рождества". Почему Никола Зимний — самый любимый в народе праздник
Православные христиане 19 декабря чтут память святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — так называют этот праздник в народе — связано много почти забытых РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:00
2021-12-19T08:14
религия
бари
санта-клаус
аналитика - религия и мировоззрение
николай чудотворец
мир
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане 19 декабря чтут память святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — так называют этот праздник в народе — связано много почти забытых обычаев и традиций. О самых интересных — в материале РИА Новости.Праздник посреди постаЗа столом, ломящимся от угощений, — вся семья. С песнями-плясками, пробираясь сквозь сугробы, от дома к дому ходит молодежь. Дети с трепетом заглядывают под подушки в надежде найти подарки. И все это — три, а то и четыре дня.Так сегодня справляют Рождество или Новый год. А полтора-два века назад с таким же размахом в России праздновали Николу Зимнего.В церковном календаре он называется Днем памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Отмечают в самый разгар Рождественского поста, когда устав предписывает воздерживаться от скоромной пищи и всякого веселья.Церковные правила даже "в продолжение святок, праздничный период от Рождества до Крещения Господня, запрещали заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". Так почему же строгое предписание не работало 19 декабря?Ответ прост: в Русской церкви, пожалуй, нет более популярного святого, чем Николай Чудотворец. Именно ему посвящено больше всего храмов.Хотя, казалось бы, он так далек от наших краев — жил в Малой Азии в IV веке, когда Руси не было и в помине.Однако с принятием христианства "Житие святителя Николая" быстро распространилось по русским землям. Оно звучало в храмах на богослужении, его передавали изустно от дома в дом. Больше всего простые верующие любили красочные рассказы о чудесах, которые совершал святой.По одному из них в городе Миры, где служил Угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. В отчаянии старик решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.Об этом узнал святитель Николай. Три ночи подряд он незаметно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто благодетель, подкараулил святого. Но тот уговорил сохранить все в тайне.Народная любовьОт этого предания пошло поверье, что Чудотворец приносит каждому подарки. В Средние века образ "Николы с мешочком" стал одним из самых популярных в иконографии."В Западной Европе, например, он со временем превратился в культ знаменитого Санта-Клауса — главного рождественского персонажа", — говорит известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).На Руси существовала такая же легенда. Кое-где начало зимних Святок (окончание Рождественского поста) приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.Некоторые даже считали Угодника одним из Святой Троицы. "Поверье пошло от тройных иконок, на которых изображены вместе Спаситель, Богородица и Чудотворец", — поясняет отец Макарий.А в отдаленных губерниях простые люди и вовсе называли святого самим Христом. Русский писатель и собиратель фольклора Аполлон Коринфский описывал такое предание: 19 декабря Никола Зимний, как Спаситель, "спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы"."Это, конечно, невежество, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Но оно укоренено в привязанности к образу Николая Чудотворца. Чем-то он, видимо, себя зарекомендовал в земной жизни. И осталась о нем добрая память у народа".На широкую ногуПоэтому-то люди со спокойной душой и нарушали Рождественский пост, чтобы отметить Николу Зимнего. Общее веселье — никольщина — длилось полнедели.Из-за чрезвычайной популярности святого, помимо зимних гуляний, устраивали и весенние — 22 мая. Тогда в Церкви праздновали перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе торжество называли Никола Вешний."Но весна — период напряженных полевых работ. Не до праздника. Зимой у крестьян было свободное время, чтобы отметить", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Никола Зимний — один из немногих дней, когда в деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирался и стар, и млад. Центральное событие — обряд "сучить свечу": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска делали свечку."На русско-белорусском пограничье был и другой обычай, — рассказывает Дорохова. — Там в любой деревне с незапамятных времен хранили большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно передавали в другую избу".По словам фольклориста, процесс передачи был очень похож на свадебный обряд: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее новым, как на выданье. А на месте встречи устраивали нечто вроде свадебного пиршества.Не обходился праздник без пива, считавшегося постным напитком. Его варили в большом котле, собрав нужные ингредиенты с каждого крестьянина. Угощали тоже всех желающих. С приходом советской власти веселые традиции Николы Зимнего быстро забылись. Однако, по словам ученых, жители отдаленных деревень и сел по-прежнему его отмечают. Поэтому не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник возродится.
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бари, санта-клаус, аналитика - религия и мировоззрение, николай чудотворец, мир, россия
08:00 19.12.2021 (обновлено: 08:14 19.12.2021)
 

"Веселее Рождества". Почему Никола Зимний — самый любимый в народе праздник

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами
Женщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане 19 декабря чтут память святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — так называют этот праздник в народе — связано много почти забытых обычаев и традиций. О самых интересных — в материале РИА Новости.

Праздник посреди поста

За столом, ломящимся от угощений, — вся семья. С песнями-плясками, пробираясь сквозь сугробы, от дома к дому ходит молодежь. Дети с трепетом заглядывают под подушки в надежде найти подарки. И все это — три, а то и четыре дня.
Так сегодня справляют Рождество или Новый год. А полтора-два века назад с таким же размахом в России праздновали Николу Зимнего.
В церковном календаре он называется Днем памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Отмечают в самый разгар Рождественского поста, когда устав предписывает воздерживаться от скоромной пищи и всякого веселья.
Церковные правила даже "в продолжение святок, праздничный период от Рождества до Крещения Господня, запрещали заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". Так почему же строгое предписание не работало 19 декабря?
Ответ прост: в Русской церкви, пожалуй, нет более популярного святого, чем Николай Чудотворец. Именно ему посвящено больше всего храмов.
Хотя, казалось бы, он так далек от наших краев — жил в Малой Азии в IV веке, когда Руси не было и в помине.
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte / Памятник святому Николаю в Демре
Памятник Святому Николаю в Демре - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
Памятник святому Николаю в Демре
Однако с принятием христианства "Житие святителя Николая" быстро распространилось по русским землям. Оно звучало в храмах на богослужении, его передавали изустно от дома в дом. Больше всего простые верующие любили красочные рассказы о чудесах, которые совершал святой.
По одному из них в городе Миры, где служил Угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. В отчаянии старик решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.
Об этом узнал святитель Николай. Три ночи подряд он незаметно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто благодетель, подкараулил святого. Но тот уговорил сохранить все в тайне.
© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
Картина Джентиле да Фабриано Приданое для трех девиц
© Public domain
Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"

Народная любовь

От этого предания пошло поверье, что Чудотворец приносит каждому подарки. В Средние века образ "Николы с мешочком" стал одним из самых популярных в иконографии.
Западной Европе, например, он со временем превратился в культ знаменитого Санта-Клауса — главного рождественского персонажа", — говорит известный церковный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).
На Руси существовала такая же легенда. Кое-где начало зимних Святок (окончание Рождественского поста) приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.
© Depositphotos / prometeusСанта-Клаус
Санта-Клаус - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / prometeus
Санта-Клаус
Некоторые даже считали Угодника одним из Святой Троицы. "Поверье пошло от тройных иконок, на которых изображены вместе Спаситель, Богородица и Чудотворец", — поясняет отец Макарий.
А в отдаленных губерниях простые люди и вовсе называли святого самим Христом. Русский писатель и собиратель фольклора Аполлон Коринфский описывал такое предание: 19 декабря Никола Зимний, как Спаситель, "спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы".
"Это, конечно, невежество, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Но оно укоренено в привязанности к образу Николая Чудотворца. Чем-то он, видимо, себя зарекомендовал в земной жизни. И осталась о нем добрая память у народа".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаИкона Святого Николая Чудотворца
Икона Святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Икона Святого Николая Чудотворца

На широкую ногу

Поэтому-то люди со спокойной душой и нарушали Рождественский пост, чтобы отметить Николу Зимнего. Общее веселье — никольщина — длилось полнедели.
Из-за чрезвычайной популярности святого, помимо зимних гуляний, устраивали и весенние — 22 мая. Тогда в Церкви праздновали перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе торжество называли Никола Вешний.
"Но весна — период напряженных полевых работ. Не до праздника. Зимой у крестьян было свободное время, чтобы отметить", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
Никола Зимний — один из немногих дней, когда в деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирался и стар, и млад. Центральное событие — обряд "сучить свечу": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска делали свечку.
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкКартина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Картина Б.Кустодиева Крестный ход в деревне - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в фотобанк
Картина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
"На русско-белорусском пограничье был и другой обычай, — рассказывает Дорохова. — Там в любой деревне с незапамятных времен хранили большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно передавали в другую избу".
По словам фольклориста, процесс передачи был очень похож на свадебный обряд: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее новым, как на выданье. А на месте встречи устраивали нечто вроде свадебного пиршества.
Не обходился праздник без пива, считавшегося постным напитком. Его варили в большом котле, собрав нужные ингредиенты с каждого крестьянина. Угощали тоже всех желающих.
С приходом советской власти веселые традиции Николы Зимнего быстро забылись. Однако, по словам ученых, жители отдаленных деревень и сел по-прежнему его отмечают. Поэтому не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник возродится.
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