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Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы

Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы - РИА Новости, 19.12.2021

Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы

Генуя в Италии и Сан-Себастьян в Испании станут рождественскими столицами Европы в 2022 году, сообщает "Европульс". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:20

2021-12-19T08:20

2021-12-19T11:28

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генуя в Италии и Сан-Себастьян в Испании станут рождественскими столицами Европы в 2022 году, сообщает "Европульс".Чтобы присоединиться к празднованиям, не обязательно туда ехать: все экскурсионные маршруты по местным достопримечательностям и украшенным улицам можно будет посмотреть в режиме онлайн.Одна из ближайших экскурсий по Генуе состоится 24 декабря. На специальном сайте зрители увидят фрески XVI века в базилике святейшего Благовещения.А на странице, запущенной властями Сан-Себастьяна, можно прогуляться по городу и вблизи рассмотреть наряженную елку и световые инсталляции.Титул "Рождественская столица Европы" присуждают с 2017 года. Его уже получали Льеж (Бельгия), Валкенбург (Нидерланды), испанские Торрехон-де-Ардоз, Медина-де-Риосеко и Махадаонда.

https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764207249.html

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