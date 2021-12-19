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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764260739.html
Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы
Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы - РИА Новости, 19.12.2021
Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы
Генуя в Италии и Сан-Себастьян в Испании станут рождественскими столицами Европы в 2022 году, сообщает "Европульс". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:20
2021-12-19T11:28
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генуя в Италии и Сан-Себастьян в Испании станут рождественскими столицами Европы в 2022 году, сообщает "Европульс".Чтобы присоединиться к празднованиям, не обязательно туда ехать: все экскурсионные маршруты по местным достопримечательностям и украшенным улицам можно будет посмотреть в режиме онлайн.Одна из ближайших экскурсий по Генуе состоится 24 декабря. На специальном сайте зрители увидят фрески XVI века в базилике святейшего Благовещения.А на странице, запущенной властями Сан-Себастьяна, можно прогуляться по городу и вблизи рассмотреть наряженную елку и световые инсталляции.Титул "Рождественская столица Европы" присуждают с 2017 года. Его уже получали Льеж (Бельгия), Валкенбург (Нидерланды), испанские Торрехон-де-Ардоз, Медина-де-Риосеко и Махадаонда.
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католическое рождество, испания, италия, европа, новости - туризм, туристы, маршруты, туризм, праздники
08:20 19.12.2021 (обновлено: 11:28 19.12.2021)
 
Стало известно, какие города станут рождественскими столицами Европы

Рождественские столицы Европы – Геную и Сан-Себастьян – можно будет посетить онлайн

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНа открытии старейшей Рождественской ярмарки "Штрицельмаркт" в Дрездене
На открытии старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генуя в Италии и Сан-Себастьян в Испании станут рождественскими столицами Европы в 2022 году, сообщает "Европульс".
Чтобы присоединиться к празднованиям, не обязательно туда ехать: все экскурсионные маршруты по местным достопримечательностям и украшенным улицам можно будет посмотреть в режиме онлайн.
Одна из ближайших экскурсий по Генуе состоится 24 декабря. На специальном сайте зрители увидят фрески XVI века в базилике святейшего Благовещения.
А на странице, запущенной властями Сан-Себастьяна, можно прогуляться по городу и вблизи рассмотреть наряженную елку и световые инсталляции.
Титул "Рождественская столица Европы" присуждают с 2017 года. Его уже получали Льеж (Бельгия), Валкенбург (Нидерланды), испанские Торрехон-де-Ардоз, Медина-де-Риосеко и Махадаонда.
Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке. 31 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 12:56Туризм
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ТуризмКатолическое РождествоИспанияИталияЕвропаНовости - ТуризмтуристымаршрутыТуризмпраздники
 
 
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