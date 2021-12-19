https://ria.ru/20211219/putin-1764439792.html
В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина
В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина - РИА Новости, 19.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина
Массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от коронавируса с участием президента Владимира Путина практически сошли к нулю, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:57
2021-12-19T14:57
2021-12-19T14:57
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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здоровье - общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от коронавируса с участием президента Владимира Путина практически сошли к нулю, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже. Везде – и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты, а когда речь идет о президенте – то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1"."Тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин, определенное количество дней, в каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина
Пресс-секретарь Песков: мероприятия без мер по COVID-19 с участием Путина сошли к нулю