https://ria.ru/20211219/putin-1764439792.html

В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина

В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина - РИА Новости, 19.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о массовых мероприятиях с участием Путина

Массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от коронавируса с участием президента Владимира Путина практически сошли к нулю, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:57

2021-12-19T14:57

2021-12-19T14:57

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от коронавируса с участием президента Владимира Путина практически сошли к нулю, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже. Везде – и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты, а когда речь идет о президенте – то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1"."Тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин, определенное количество дней, в каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия