https://ria.ru/20211219/prokuratura-1764474079.html

Прокуратура взяла на контроль расследование двойного убийства на юге Москвы

Прокуратура взяла на контроль расследование двойного убийства на юге Москвы - РИА Новости, 19.12.2021

Прокуратура взяла на контроль расследование двойного убийства на юге Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование двойного убийства женщин на Каширском шоссе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:28

2021-12-19T22:28

2021-12-19T22:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование двойного убийства женщин на Каширском шоссе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Ранее в пресс-службе московского главка МВД сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек, полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к убийству. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве двух женщин на юге столицы. На месте находится заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева", - сказала Нефедова.

https://ria.ru/20211212/tela-1763325565.html

москва

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2021

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)