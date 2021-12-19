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В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания
В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания - РИА Новости, 19.12.2021
В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Часть конструкции неэксплуатируемого здания обрушилась при демонтаже в Ухте в Коми, один из работников не выходит на связь,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:21
2021-12-19T15:21
происшествия
ухта
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Часть конструкции неэксплуатируемого здания обрушилась при демонтаже в Ухте в Коми, один из работников не выходит на связь, следственные органы начали проверку, сообщает СУСК по Коми."(В субботу - ред.) 18 декабря в городе Ухте произошло обрушение части конструкции неэксплуатируемого здания. По предварительной информации, на месте происшествия проводился демонтаж здания, один из работников не выходит на связь", - говорится в сообщении.Сейчас идет разбор обрушившейся конструкции.По факту ЧП следственными органами организована процессуальная проверка.
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ухта
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происшествия, ухта, следственный комитет россии (ск рф), республика коми
15:21 19.12.2021
 
В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания

Часть демонтируемого здания обрушилась в Коми, нет связи с одним работником

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Часть конструкции неэксплуатируемого здания обрушилась при демонтаже в Ухте в Коми, один из работников не выходит на связь, следственные органы начали проверку, сообщает СУСК по Коми.
"(В субботу - ред.) 18 декабря в городе Ухте произошло обрушение части конструкции неэксплуатируемого здания. По предварительной информации, на месте происшествия проводился демонтаж здания, один из работников не выходит на связь", - говорится в сообщении.
Сейчас идет разбор обрушившейся конструкции.
По факту ЧП следственными органами организована процессуальная проверка.
Сотрудники службы спасения на месте обрушения здания в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 17:41
Под завалами на месте обрушившейся стены дома в Саратове людей не нашли
 
ПроисшествияУхтаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Коми
 
 
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