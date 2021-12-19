https://ria.ru/20211219/proisshestvie-1764442475.html

В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания

В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания - РИА Новости, 19.12.2021

В Коми на рабочих обрушилась часть демонтируемого здания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Часть конструкции неэксплуатируемого здания обрушилась при демонтаже в Ухте в Коми, один из работников не выходит на связь,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:21

2021-12-19T15:21

2021-12-19T15:21

происшествия

ухта

следственный комитет россии (ск рф)

республика коми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Часть конструкции неэксплуатируемого здания обрушилась при демонтаже в Ухте в Коми, один из работников не выходит на связь, следственные органы начали проверку, сообщает СУСК по Коми."(В субботу - ред.) 18 декабря в городе Ухте произошло обрушение части конструкции неэксплуатируемого здания. По предварительной информации, на месте происшествия проводился демонтаж здания, один из работников не выходит на связь", - говорится в сообщении.Сейчас идет разбор обрушившейся конструкции.По факту ЧП следственными органами организована процессуальная проверка.

https://ria.ru/20211213/saratov-1763521400.html

ухта

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ухта, следственный комитет россии (ск рф), республика коми