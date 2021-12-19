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Гинцбург рассказал об испытаниях препарата для лечения COVID-19
Гинцбург рассказал об испытаниях препарата для лечения COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021
Гинцбург рассказал об испытаниях препарата для лечения COVID-19
Препарат Фтортиазинон, который будет профилактировать тяжелые бактериальные осложнения у заразивщихся COVID-19, проходит вторую стадию клинических испытаний,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:06
2021-12-19T15:06
2021-12-19T15:16
распространение коронавируса
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здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Препарат Фтортиазинон, который будет профилактировать тяжелые бактериальные осложнения у заразивщихся COVID-19, проходит вторую стадию клинических испытаний, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Третий препарат - он уже получил название Фтортиазинон, он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний вот совместно с нами в больницах, которые здесь находятся, в 52 клинической больнице, будет направлен на профилактику тяжелых осо- бактериальных осложнений у людей, которые заразились COVID-19", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 19.12.2021 (обновлено: 15:16 19.12.2021)
Гинцбург рассказал об испытаниях препарата для лечения COVID-19
Гинцбург: препарат от бактериальных осложнений у заразившихся COVID-19 проходит испытания