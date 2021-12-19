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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/premiya-1764432371.html
В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков
В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков - РИА Новости, 19.12.2021
В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона предложил из-за борьбы с коронавирусом учредить ежегодную... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:42
2021-12-19T13:42
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
здоровье - общество
александр осипов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона предложил из-за борьбы с коронавирусом учредить ежегодную премию для медицинских работников."Двойная нагрузка (из-за коронавируса - ред.) идет на наши медицинские учреждения, на медиков. Мужественно наши врачи в самых разных учреждениях - центральных районных больницах, краевых учреждениях, на станциях скорой помощи, в санавиации - борются с коронавирусом и ведут поддержание нашего здоровья, лечение и по другим всем заболеваниям. Я благодарю от лица всех вас наших медиков и предлагаю учредить краевую премию с материальной составляющей для ежегодного награждения наиболее отличившихся медиков в течение года", - заявил Осипов.Он отметил, что за это время дополнительно к обычным заболеваниям пролечено более 80 тысяч пациентов с коронавирусом.
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общество, забайкальский край, здоровье - общество, александр осипов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:42 19.12.2021
 
В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков

Губернатор Забайкалья Осипов из-за борьбы с COVID-19 предложил учредить премию для медиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью РИА Новости
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона предложил из-за борьбы с коронавирусом учредить ежегодную премию для медицинских работников.
"Двойная нагрузка (из-за коронавируса - ред.) идет на наши медицинские учреждения, на медиков. Мужественно наши врачи в самых разных учреждениях - центральных районных больницах, краевых учреждениях, на станциях скорой помощи, в санавиации - борются с коронавирусом и ведут поддержание нашего здоровья, лечение и по другим всем заболеваниям. Я благодарю от лица всех вас наших медиков и предлагаю учредить краевую премию с материальной составляющей для ежегодного награждения наиболее отличившихся медиков в течение года", - заявил Осипов.
Он отметил, что за это время дополнительно к обычным заболеваниям пролечено более 80 тысяч пациентов с коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайЗдоровье - ОбществоАлександр ОсиповКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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