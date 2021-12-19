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В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков

В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков - РИА Новости, 19.12.2021

В Забайкалье предложили учредить ежегодную премию для медиков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона предложил из-за борьбы с коронавирусом учредить ежегодную... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:42

2021-12-19T13:42

2021-12-19T13:42

распространение коронавируса

общество

забайкальский край

здоровье - общество

александр осипов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЧИТА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время послания Законодательному собранию региона предложил из-за борьбы с коронавирусом учредить ежегодную премию для медицинских работников."Двойная нагрузка (из-за коронавируса - ред.) идет на наши медицинские учреждения, на медиков. Мужественно наши врачи в самых разных учреждениях - центральных районных больницах, краевых учреждениях, на станциях скорой помощи, в санавиации - борются с коронавирусом и ведут поддержание нашего здоровья, лечение и по другим всем заболеваниям. Я благодарю от лица всех вас наших медиков и предлагаю учредить краевую премию с материальной составляющей для ежегодного награждения наиболее отличившихся медиков в течение года", - заявил Осипов.Он отметил, что за это время дополнительно к обычным заболеваниям пролечено более 80 тысяч пациентов с коронавирусом.

забайкальский край

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