12:12 19.12.2021 (обновлено: 12:32 19.12.2021)
Правительство утвердило лауреатов премий в области культуры
За значительный вклад в развитие культуры в 2021 году правительство присудило шесть премий
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция балета Бориса Эйфмана "Up & Down" по роману Ф. С. Фицджеральда "Ночь нежна" в Александринском театре в Санкт-Петербург
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий Правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В списке лауреатов – режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов", - говорится в сообщении.
За значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий (по три миллиона рублей каждая). В этом году высокую награду получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения – Академии танца Бориса Эйфмана.
Лауреатами премии также стали художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого же театра Кирилл Крок. Их наградят за постановку спектакля "Царь Эдип".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиктор Добронравов (в центре) и хор артистов Национального театра Греции в Афинах в роли хора фиванских старейшин в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
1 из 2
Виктор Добронравов (в центре) и хор артистов Национального театра Греции в Афинах в роли хора фиванских старейшин в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюдмила Максакова в роли Иокасты и Виктор Добронравов в роли Эдипа (слева направо) в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
2 из 2
Людмила Максакова в роли Иокасты и Виктор Добронравов в роли Эдипа (слева направо) в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
1 из 2
Виктор Добронравов (в центре) и хор артистов Национального театра Греции в Афинах в роли хора фиванских старейшин в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
2 из 2
Людмила Максакова в роли Иокасты и Виктор Добронравов в роли Эдипа (слева направо) в спектакле "Царь Эдип" по пьесе Софокла в постановке главного режиссера театра Римаса Туминаса в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами Пушкинского музея Наталья Гомберг получит премию за создание молодежной музейной лаборатории "Пушкинский.Youth".
© Фото : @pushkin.youthФотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
1 из 3
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : @pushkin.youthФотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
2 из 3
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : Фото предоставлены ГМИИ им. А.С. ПушкинаГостья фестиваля ToDo Fest, созданного при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина "Пушкинский.Youth" и "Новой школы"
3 из 3
Гостья фестиваля ToDo Fest, созданного при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина "Пушкинский.Youth" и "Новой школы"
© Фото : Фото предоставлены ГМИИ им. А.С. Пушкина
1 из 3
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
2 из 3
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
3 из 3
Гостья фестиваля ToDo Fest, созданного при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина "Пушкинский.Youth" и "Новой школы"
© Фото : Фото предоставлены ГМИИ им. А.С. Пушкина
Премией также отмечены несколько творческих коллективов. Так, за создание телевизионной олимпиады для школьников "Умницы и умники" наградят автора и ведущего программы Юрия Симонова, шеф-редактора Татьяну Смирнову и координатора Мадину Тотоонову.
За создание инновационного комплекса в Тульском государственном музее оружия премируют научного руководителя проекта и директора музея Надежду Калугину, главного архитектора проекта Любовь Бедрину и художника проекта Александра Конова.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеконструкция цеха Тульского оружейного завода, представленная в Тульском государственном музее оружия.
2 из 3
Реконструкция цеха Тульского оружейного завода, представленная в Тульском государственном музее оружия.
2 из 3
Реконструкция цеха Тульского оружейного завода, представленная в Тульском государственном музее оружия.
Обладателями премии также станут создатели детского анимационного сериала "Простоквашино" - художник-постановщик Юлия Евдокимова, ведущий режиссер и креативный продюсер Евгения Жиркова и ведущий аниматор Татьяна Киселева.
Кроме того, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, которая составляет три миллиона рублей, в этом году будет вручена Красноярскому театру юного зрителя.
Уточняется, что еще присуждено семь премий имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры по 300 тысяч рублей каждая, пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества по 500 тысяч рублей каждая. Добавляется, что три региональных театра получат премии правительства по три миллиона рублей за лучшую театральную постановку.
15 декабря, 10:58КультураВыбор РИА Новости: культурные итоги года