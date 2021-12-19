https://ria.ru/20211219/premiya-1764426356.html

Правительство утвердило лауреатов премий в области культуры

Правительство утвердило лауреатов премий в области культуры - РИА Новости, 19.12.2021

Правительство утвердило лауреатов премий в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий в области культуры и за лучшую театральную постановку по... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T12:12

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2021-12-19T12:32

культура

борис эйфман

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий Правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В списке лауреатов – режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов", - говорится в сообщении.За значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий (по три миллиона рублей каждая). В этом году высокую награду получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения – Академии танца Бориса Эйфмана.Лауреатами премии также стали художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого же театра Кирилл Крок. Их наградят за постановку спектакля "Царь Эдип".Начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами Пушкинского музея Наталья Гомберг получит премию за создание молодежной музейной лаборатории "Пушкинский.Youth".Премией также отмечены несколько творческих коллективов. Так, за создание телевизионной олимпиады для школьников "Умницы и умники" наградят автора и ведущего программы Юрия Симонова, шеф-редактора Татьяну Смирнову и координатора Мадину Тотоонову.За создание инновационного комплекса в Тульском государственном музее оружия премируют научного руководителя проекта и директора музея Надежду Калугину, главного архитектора проекта Любовь Бедрину и художника проекта Александра Конова.Обладателями премии также станут создатели детского анимационного сериала "Простоквашино" - художник-постановщик Юлия Евдокимова, ведущий режиссер и креативный продюсер Евгения Жиркова и ведущий аниматор Татьяна Киселева.Кроме того, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, которая составляет три миллиона рублей, в этом году будет вручена Красноярскому театру юного зрителя.Уточняется, что еще присуждено семь премий имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры по 300 тысяч рублей каждая, пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества по 500 тысяч рублей каждая. Добавляется, что три региональных театра получат премии правительства по три миллиона рублей за лучшую театральную постановку.

https://ria.ru/20211215/kultura-1763793651.html

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борис эйфман, правительство рф, михаил мишустин, кирилл крок, театр, россия