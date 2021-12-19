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Учительница ударила ученика и порвала тетрадь. Видео
Учительница дала пощечину школьнику и порвала его тетрадь - РИА Новости, 19.12.2021
Учительница ударила ученика и порвала тетрадь. Видео
В Березовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь школьника и ударила его по щеке. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:50
2021-12-19T11:50
2021-12-19T15:27
происшествия
свердловская область
березовский
россия
валерий горелых
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Березовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь школьника и ударила его по щеке.На кадрах видно, как педагог и ученик спорят при других детях. При этом мальчик обращается к преподавателю на "ты".В комментариях к видео многие поддержали учителя, отметив неподобающее поведение ребенка. Некоторые предположили, что это была провокация.Позднее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о проверке после публикации видео."В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, будут опрошены преподаватели учебного заведения, изучены обстоятельства, предшествующие конфликту. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — говорится в сообщении.Как добавил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, инцидент зарегистрирован в полиции Березовского, инспекторам по делам несовершеннолетних поручено провести проверку."Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил ее, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции. С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП России ("Ненадлежащее воспитание своего ребенка"), а в отношении учителя — за побои", — отметил представитель полиции.
https://ria.ru/20211101/uchitelnitsa-1757259203.html
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Конфликт между учителем и учеником на уроке. Видео очевидца
В Березовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь школьника и ударила его по щеке.
2021-12-19T11:50
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происшествия, свердловская область, березовский, россия, валерий горелых
11:50 19.12.2021 (обновлено: 15:27 19.12.2021)
Учительница дала пощечину школьнику и порвала его тетрадь
МВД и прокуратура проверят видео со свердловской учительницей, давшей пощечину школьнику
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Березовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь школьника и ударила его по щеке.
На кадрах видно, как педагог и ученик спорят при других детях. При этом мальчик обращается к преподавателю на "ты".
В комментариях к видео многие поддержали учителя, отметив неподобающее поведение ребенка. Некоторые предположили, что это была провокация.
Позднее пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о проверке после публикации видео.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, будут опрошены преподаватели учебного заведения, изучены обстоятельства, предшествующие конфликту. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Как добавил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
, инцидент зарегистрирован в полиции Березовского, инспекторам по делам несовершеннолетних поручено провести проверку.
"Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил ее, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции. С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП России
("Ненадлежащее воспитание своего ребенка"), а в отношении учителя — за побои", — отметил представитель полиции.