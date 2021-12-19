13:56 19.12.2021 (обновлено: 14:25 19.12.2021)
В Томске осудили поместившего фото Геббельса на сайт "Бессмертного полка"
В Томске дали условный срок поместившему фото Геббельса на сайт "Бессмертного полка"
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя к двулетнему условному сроку за пропаганду нацизма – он дважды пытался разместить на сайте "Бессмертного полка" фото Йозефа Геббельса, сообщает прокуратура региона.
"Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма Сахаров с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на два года", - сообщили в прокуратуре.
В свою очередь в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что выводы следствия основывались на комплексе доказательств, в том числе на результатах портретной судмедэкспертизы и многочисленных показаниях свидетелей.
"В ходе предварительно расследования подсудимый вину в содеянном признал полностью и раскаялся", - подчеркнули в СК РФ.
Приговор пока не вступил в силу.