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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:37
2021-12-19T09:37
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1-2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - сказал Тишковец.По его словам, за минувшую ночь выпало 5 миллиметров осадков, это 8% месячной нормы.Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба. "Это аномально низкое атмосферное давление - как минимум на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы ", - обратил внимание синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец
09:37 19.12.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление и снег

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в центре Москвы во время снегопада
Люди на одной из улиц в центре Москвы во время снегопада - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1-2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - сказал Тишковец.
По его словам, за минувшую ночь выпало 5 миллиметров осадков, это 8% месячной нормы.
"Снег будет липкий, температурный фон довольно мягкий, снегопад не будет сильным, но в течение дня снег будет сыпать, сыпать и сыпать. Поэтому сегодня будет подобие еврозимы", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба. "Это аномально низкое атмосферное давление - как минимум на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы ", - обратил внимание синоптик.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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