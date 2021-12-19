https://ria.ru/20211219/pogoda-1764417255.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:37

2021-12-19T09:37

2021-12-19T09:37

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1-2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - сказал Тишковец.По его словам, за минувшую ночь выпало 5 миллиметров осадков, это 8% месячной нормы.Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба. "Это аномально низкое атмосферное давление - как минимум на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы ", - обратил внимание синоптик.

https://ria.ru/20211219/moskva-1764416030.html

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общество, москва, евгений тишковец