https://ria.ru/20211219/pogoda-1764417255.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:37
2021-12-19T09:37
2021-12-19T09:37
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762514962_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_d8457293b9d8bafd178cf9d23ac2cf13.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы в воскресенье, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1-2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - сказал Тишковец.По его словам, за минувшую ночь выпало 5 миллиметров осадков, это 8% месячной нормы.Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба. "Это аномально низкое атмосферное давление - как минимум на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы ", - обратил внимание синоптик.
https://ria.ru/20211219/moskva-1764416030.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762514962_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_46347f74d07c0f8d617a6c740764560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление и снег
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Облачная погода, временами небольшой снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы
в воскресенье, температура воздуха составит около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Ожидается облачная погода, временами небольшой снег, максимум прирост по снежному покрову не больше 1-2 сантиметров. Температура в столице около нуля, по области минус четыре - плюс один ", - сказал Тишковец.
По его словам, за минувшую ночь выпало 5 миллиметров осадков, это 8% месячной нормы.
"Снег будет липкий, температурный фон довольно мягкий, снегопад не будет сильным, но в течение дня снег будет сыпать, сыпать и сыпать. Поэтому сегодня будет подобие еврозимы", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 722 миллиметра ртутного столба. "Это аномально низкое атмосферное давление - как минимум на 25 миллиметров ртутного столба ниже нормы ", - обратил внимание синоптик.