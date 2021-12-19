https://ria.ru/20211219/otravlenie-1764474782.html

В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 19.12.2021

В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом

Женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:49

2021-12-19T22:49

2021-12-19T23:49

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов."В 21.15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а - произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21.20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, организована доследственная проверка. "Следователи СК и представители газоснабжающих служб выехали на место происшествия. В ходе проверки следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Министр отметил, что это уже второе отравление угарным газом за сутки - в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились 4 человека, в том числе ребенок. По словам Мелик-Гусейнова, состояние взрослых удалось быстро стабилизировать, их переводят из реанимации в общую палату."Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ", - написал министр.

https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия