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В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 19.12.2021
В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом
Женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:49
2021-12-19T23:49
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов."В 21.15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а - произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21.20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, организована доследственная проверка. "Следователи СК и представители газоснабжающих служб выехали на место происшествия. В ходе проверки следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Министр отметил, что это уже второе отравление угарным газом за сутки - в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились 4 человека, в том числе ребенок. По словам Мелик-Гусейнова, состояние взрослых удалось быстро стабилизировать, их переводят из реанимации в общую палату."Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ", - написал министр.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
22:49 19.12.2021 (обновлено: 23:49 19.12.2021)
 
В Нижнем Новгороде мать и четверо детей отравились угарным газом

Мать и четверо детей в Нижнем Новгороде попали в больницу с отравлением угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
"В 21.15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а - произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21.20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование", - написал Мелик-Гусейнов в Instagram.
Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, организована доследственная проверка. "Следователи СК и представители газоснабжающих служб выехали на место происшествия. В ходе проверки следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что это уже второе отравление угарным газом за сутки - в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились 4 человека, в том числе ребенок. По словам Мелик-Гусейнова, состояние взрослых удалось быстро стабилизировать, их переводят из реанимации в общую палату.
"Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ", - написал министр.
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