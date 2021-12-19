https://ria.ru/20211219/oruzhie-1764449324.html

Литва готова отправить на Украину летальное оружие

Литва готова отправить на Украину летальное оружие - РИА Новости, 19.12.2021

Литва готова отправить на Украину летальное оружие

Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:34

2021-12-19T16:34

2021-12-19T16:34

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минобороны литвы

арвидас анушаускас

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине."Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211219/nato-1764447890.html

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в мире, оружие, украина, киев, литва, нато, минобороны литвы, арвидас анушаускас, россия