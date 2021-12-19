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Литва готова отправить на Украину летальное оружие
Литва готова отправить на Украину летальное оружие - РИА Новости, 19.12.2021
Литва готова отправить на Украину летальное оружие
Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:34
2021-12-19T16:34
в мире
оружие
украина
киев
литва
нато
минобороны литвы
арвидас анушаускас
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине."Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, оружие, украина, киев, литва, нато, минобороны литвы, арвидас анушаускас, россия
16:34 19.12.2021
 
Литва готова отправить на Украину летальное оружие

В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.
"Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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В миреОружиеУкраинаКиевЛитваНАТОМинобороны ЛитвыАрвидас АнушаускасРоссия
 
 
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