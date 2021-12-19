Литва готова отправить на Украину летальное оружие
В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.
"Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.