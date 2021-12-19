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На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья
На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья - РИА Новости, 19.12.2021
На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья
В цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе" произошел не взрыв баллона, а его разгерметизация, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:22
2021-12-19T18:22
2021-12-19T18:30
происшествия
тольятти
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автоваз
авто
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе" произошел не взрыв баллона, а его разгерметизация, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В компании также напомнили, что при инциденте никто не пострадал, в понедельник автозавод продолжит работу в прежнем режиме.Основная производственная площадка "АвтоВАЗа" находится в Тольятти (Самарская область). Автозавод производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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происшествия, тольятти, самарская область, автоваз, авто
18:22 19.12.2021 (обновлено: 18:30 19.12.2021)
На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья
На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе, произошла лишь разгерметизации баллона