https://ria.ru/20211219/oproverzhenie-1764456951.html

На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья

На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья - РИА Новости, 19.12.2021

На "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о взрыве в цехе чугунного литья

В цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе" произошел не взрыв баллона, а его разгерметизация, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T18:22

2021-12-19T18:22

2021-12-19T18:30

происшествия

тольятти

самарская область

автоваз

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758701025_0:484:2778:2047_1920x0_80_0_0_b3a3f5191eed024863f436b536daa521.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В цехе чугунного литья на "АвтоВАЗе" произошел не взрыв баллона, а его разгерметизация, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В компании также напомнили, что при инциденте никто не пострадал, в понедельник автозавод продолжит работу в прежнем режиме.Основная производственная площадка "АвтоВАЗа" находится в Тольятти (Самарская область). Автозавод производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20211216/surgut-1763976504.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, самарская область, автоваз, авто