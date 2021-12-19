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В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы

В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы - РИА Новости, 19.12.2021

В Китае четыре человека погибли при обрушении участка скоростной трассы

Обрушение участка скоростной трассы произошло в субботу в провинции Хубэй в центральном Китае, в результате погибли четыре человека, еще восемь получили травмы... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:59

2021-12-19T10:59

2021-12-19T10:59

в мире

китай

хубэй

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Обрушение участка скоростной трассы произошло в субботу в провинции Хубэй в центральном Китае, в результате погибли четыре человека, еще восемь получили травмы разной степени тяжести, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.Инцидент произошел в городе Эчжоу в субботу в 15.36 по местному времени (10.36 мск). По пока неустановленной причине 500-метровый участок моста скоростной автотрассы, стоящий на железобетонных опорах, повернулся почти на 90 градусов, упал и заблокировал расположенную под ним другую скоростную трассу.В результате происшествия с моста упали три грузовика, также был раздавлен один легковой автомобиль, который в момент обрушения проезжал под мостом.На месте продолжаются работы по ликвидации последствий, ведется расследование причин инцидента.

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в мире, китай, хубэй