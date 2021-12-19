https://ria.ru/20211219/nato-1764457539.html
Курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, заявили в МИД
Курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2021
Курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, заявили в МИД
Политика "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:18
2021-12-19T18:18
2021-12-19T19:46
в мире
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СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. Политика "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что такое расширение НАТО? Это политика "открытых дверей"... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса", - сказал он журналистам."Останься альянс в тех границах, которые были обещаны советскому руководству, от кого бы им сейчас защищаться, где угроза с востока? Польша, Венгрия?" - указал Грушко."Если продолжать двигаться в этом направлении, это очевидный путь к сценарию, которого мы все должны избежать. И то, что мы сегодня сделали, очень понятно", - подчеркнул дипломат.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
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в мире, александр грушко, нато, россия
18:18 19.12.2021 (обновлено: 19:46 19.12.2021)
Курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО
СОЧИ, 19 дек - РИА Новости.
Политика "открытых дверей" противоречит интересам НАТО
, потому что любое расширение увеличивает уязвимость альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
.
"Что такое расширение НАТО? Это политика "открытых дверей"... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса", - сказал он журналистам.
"Останься альянс в тех границах, которые были обещаны советскому руководству, от кого бы им сейчас защищаться, где угроза с востока? Польша, Венгрия?" - указал Грушко.
"Если продолжать двигаться в этом направлении, это очевидный путь к сценарию, которого мы все должны избежать. И то, что мы сегодня сделали, очень понятно", - подчеркнул дипломат.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.